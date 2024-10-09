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Литва строит укрепления на границе с РФ: Минобороны показало кадры

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:54  •  2819 просмотра

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Литва установила «зубы дракона» на мосту через Неман на границе с Россией. Планируется добавить сварные металлические балки, некоторые мосты готовят к подрыву при необходимости.

Литовские военные перекрыли «зубами дракона» мост через Неман на границе с Россией. Планируется также укрепить фортификации сварными металлическими балками. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Литвы в соцсети Х и министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса.

Детали

Литва укрепила еще один мост через реку Неман на пути от калининграда. Укрепления продвигаются по плану, некоторые мосты планируется снести. Укрепления будут поддерживаться огнем, если это потребуется, чтобы остановить и уничтожить врага

- говорится в сообщении.

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас добавил, что «зубы дракона» дополнят сварными металлическими балками, а литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику. Он также уточнил, что одни мосты будут укреплены, другие готовы к подрыву (только по указаниям разведки).

Напомним,

В прошлом году на закрытом пограничном с Беларусью пункте «Шумскас» Литва установила первые укрепления и фортификации. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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