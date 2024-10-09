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Литва будує укріплення на кордоні з рф: Міноборони показало кадри

Київ • УНН

 • 10684 перегляди

Литва встановила "зуби дракона" на мосту через Німан на кордоні з Росією. Планується додати зварні металеві балки, деякі мости готують до підриву за потреби.

Литовські військові перекрили "зубами дракона" міст через Німан на кордоні з росією. Планується також укріпити фортифікації зварними металевими балками. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Литви в соцмережі Х та міністра національної оборони Лаурінаса Кащюнаса.

Деталі

Литва укріпила ще один міст через річку Німан на шляху від калінінграда. Укріплення просуваються за планом, деякі мости планується знести. Укріплення будуть підтримуватися вогнем, якщо це буде потрібно, щоб зупинити і знищити ворога

- йдеться в повідомленні.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас додав, що "зуби дракона" доповнять зварними металевими балками, а литовська армія зараз їх тестує, оцінюючи, як вони стримують важку техніку. Він також уточнив, що одні мости будуть укріплені, інші готові до підриву (тільки за вказівками розвідки).

Нагадаємо

В минулому році на закритому прикордонному з білоруссю пункті "Шумскас" Литва встановила перші укріплення та фортифікації. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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