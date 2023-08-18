У Литві на прикордонному пункті з Білоруссю з'явилися перші фортифікаційні споруди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На закритому прикордонному з білоруссю пункті «Шумскас» Литва встановила перші укріплення та фортифікації. Про це повідомив депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає УНН.
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«Ідею встановлення фортифікаційних і протимобільних заходів ми підняли минулого року. Але я радий, що ідеї реалізуються», — написав Кащюнас.
Деталі
Він розповів, що у Литві буде 19 парків, де зберігамуться заходи протидії незаконному переміщенню. Там будуть фортифікації, за потреби ці інженерні споруди використовуватимуться для зупинки ворога. Це зроблять протягом року, а вже цієї осені встановлять перший парк.
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Крім того, проводиться аналіз природних перешкод і оцінюється рельєф Литви для досягнення максимальної ефективності застосовуваних заходів.
Доповнення
«Позитивно, що ми всі згодні – треба діяти зараз. Тобто ми маємо отримати кошти, розподілити їх і включити в плани оборони до того, як ворог спробує перетнути наш державний кордон», — відзначив литовський депутат.
Він висловив упевненість, що Литва доведе, що є відповідальним і надійним союзником, який не тільки шукає внеску інших у зміцнення національної безпеки, але й послідовно й активно дбає про це.
Нагадаємо, Литва у п'ятницю, 18 серпня, тимчасово закрила два пункти пропуску з білоруссю.