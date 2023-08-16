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Литва у п'ятницю тимчасово закриє два пункти пропуску з білоруссю

Литва у п'ятницю тимчасово закриє два пункти пропуску з білоруссю

Київ • УНН

 • 786597 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На сесії у середу уряд Литви затвердив тимчасове рішення про закриття контрольно-пропускних пунктів Шумскас та Тверячюс на кордоні з білоруссю, яке набуде чинності з 18 серпня, повідомляє DELFI, передає УНН.

Деталі

Литва закриває пункти пропуску Тверячюс і Шумскас на кордоні з білоруссю. Рішення було прийнято у відповідь на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці. Це також допоможе запобігти контрабанді товарів.

Після закриття пунктів пропуску співробітників прикордонного контролю буде переведено на інші пункти пропуску. Транспортні потоки будуть направлені на нещодавно реконструйований пункт пропуску М'ядинінкай. На Мядинінському пункті пропуску використовується система рентгенівського контролю, якої немає на пунктах пропуску Тверячюс і Шумскас.

Нагадаємо

Міністерство оборони білорусі 7 серпня повідомило про початок командно-штабних навчань із 6-ю механізованою бригадою збройних сил. 

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