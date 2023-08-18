У Литві розглядають можливість закриття кордону з рф

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Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що після того, як закриють два КПП на кордоні з Білоруссю, влада країни продовжить готуватися до нових сценаріїв загроз. Серед мір безпеки розглядається, в тому числі закриття кордону із Калінінградською областю рф.

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"У нас була нарада з головою Служби охорони державного кордону Литви. Ми обговорили не тільки закриття кордону з Білоруссю, а й інші можливості, тобто закриття кордонів із рф", - наголосила міністр.

При цьому, Агне Білотайте зазначає, що наразі реальних загроз немає, але литовська влада готується до можливих провокацій з боку росії та білорусі.

"Якихось реальних загроз зараз немає, але ми бачимо, можливість певних ризиків, провокацій. Коли є такі сусіди - білоруський режим, російський режим, - загрози є, ми повинні з ними якось жити. Ми - частина НАТО і багато інвестуємо в нашу оборону, наше суспільство має відчувати, що буде кому надати допомогу"

16 серпня влада Литви прийняла рішення про закриття пунктів пропуску Тверячюс і Шумскас на кордоні з білоруссю. Рішення було прийнято у відповідь на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці. Це також допоможе запобігти контрабанді товарів.

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