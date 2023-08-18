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В Литве рассматривают возможность закрытия границы с рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В Литве рассматривают различные сценарии угроз со стороны рф и готовят соответствующие контрмеры. Среди них и полная остановка трафика на границе с Калининградской областью. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в интервью LRT, пишет УНН.

Детали

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что после того, как закроют два КПП на границе с Беларусью, власти страны продолжат готовиться к новым сценариям угроз. Среди мер безопасности рассматривается, в том числе закрытие границы с Калининградской областью рф.

Цитата

"У нас было совещание с главой Службы охраны государственной границы Литвы. Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, то есть закрытие границ с рф", - подчеркнула министр.

При этом, Агне Билотайте отмечает, что пока реальных угроз нет, но литовские власти готовятся к возможным провокациям со стороны россии и беларуси.

"Каких-то реальных угроз сейчас нет, но мы видим, возможность определенных рисков, провокаций. Когда есть такие соседи - белорусский режим, российский режим, - угрозы есть, мы должны с ними как-то жить. Мы - часть НАТО и много инвестируем в нашу оборону, наше общество должно чувствовать, что будет кому оказать помощь"

16 августа власти Литвы приняли решение о закрытии пунктов пропуска Тверячюс и Шумскас на границе с Беларусью. Решение было принято в ответ на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности. Это также поможет предотвратить контрабанду товаров.

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