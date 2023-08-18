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В Литве на пограничном пункте с беларусью появились первые фортификационные сооружения

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. На закрытом пограничном с беларусью пункте «Шумскас» Литва установила первые укрепления и фортификации. Об этом сообщил депутат парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает УНН.

Цитата

«Идею установления фортификационных и противомобильных мероприятий мы подняли в прошлом году. Но я рад, что идеи реализуются», — написал Кащюнас.

Детали

Он рассказал, что в Литве будет 19 парков, где будут храниться меры противодействия незаконному перемещению. Там будут фортификации, при необходимости эти инженерные сооружения будут использоваться для остановки врага. Это сделают в течение года, а уже этой осенью установят первый парк.

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Кроме того, проводится анализ естественных препятствий и оценивается рельеф Литвы для достижения максимальной эффективности применяемых мер.

Дополнение

«Положительно, что мы все согласны – надо действовать сейчас. То есть мы должны получить средства, распределить их и включить в планы обороны до того, как враг попытается пересечь нашу государственную границу», — отметил литовский депутат.

Он выразил уверенность, что Литва докажет, что является ответственным и надежным союзником, который не только ищет вклад других в укрепление национальной безопасности, но и последовательно и активно заботится об этом.

Напомним, Литва в пятницу, 18 августа, временно закрыла два пункта пропуска с Беларусью. 

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