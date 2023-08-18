В Литве на пограничном пункте с беларусью появились первые фортификационные сооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На закрытом пограничном с беларусью пункте «Шумскас» Литва установила первые укрепления и фортификации. Об этом сообщил депутат парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает УНН.
Цитата
«Идею установления фортификационных и противомобильных мероприятий мы подняли в прошлом году. Но я рад, что идеи реализуются», — написал Кащюнас.
Детали
Он рассказал, что в Литве будет 19 парков, где будут храниться меры противодействия незаконному перемещению. Там будут фортификации, при необходимости эти инженерные сооружения будут использоваться для остановки врага. Это сделают в течение года, а уже этой осенью установят первый парк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Литве рассматривают возможность закрытия границы с рф
Кроме того, проводится анализ естественных препятствий и оценивается рельеф Литвы для достижения максимальной эффективности применяемых мер.
Дополнение
«Положительно, что мы все согласны – надо действовать сейчас. То есть мы должны получить средства, распределить их и включить в планы обороны до того, как враг попытается пересечь нашу государственную границу», — отметил литовский депутат.
Он выразил уверенность, что Литва докажет, что является ответственным и надежным союзником, который не только ищет вклад других в укрепление национальной безопасности, но и последовательно и активно заботится об этом.
Напомним, Литва в пятницу, 18 августа, временно закрыла два пункта пропуска с Беларусью.