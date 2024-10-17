Українська компанія побудує у Литві завод з виробництва вибухівки нового покоління
Київ • УНН
Українська компанія побудує завод з виробництва вибухівки нового покоління RDX у Литві. Будівництво планують розпочати наступного року для зміцнення обороноздатності України, Литви та Європи.
Україна побудує новий завод з виробництва вибухових речовин нового покоління RDX у Литві. Про це повідомило Міністерство економіки та інновацій Литви, пише УНН.
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Зазначається, що Мінекономіки Литви підписало Меморандум з українською компанією щодо співпраці у будівництві заводу з виробництва вибухівки RDX у Литві, щоб зміцнити обороноздатність України, Литви та Європи. Будівельні роботи планують розпочати наступного року.
Ми активно розвиваємо співпрацю в оборонній сфері з нашим партнером Україною. Новий завод вибухівки в Литві – це чіткий сигнал агресору, що ми не відступимо. Обороноздатність України та Європи зростає і буде зростати, як щодо зброї та боєприпасів, так і передових технологій оборони та безпеки,
У Литві внесли відповідні поправки до законів, що дозволять розпочати будівництво заводу вже наступного року. Видання зазначає, що RDX - це вибухова речовина, яка має надзвичайно швидкий час детонації, високу вибухову силу. RDX може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами та призначена для виробництва різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин. Вибухівка, виготовлена з цього матеріалу, широко використовується в арміях країн НАТО.
Литва будує укріплення на кордоні з рф: Міноборони показало кадри 09.10.24, 14:54 • 10701 перегляд