9910 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 18353 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 19292 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 71879 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 59014 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 119464 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114298 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96931 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146819 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75173 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Российский завод по производству бомб приобрел западное оборудование в обход наложенных санкций - Reuters

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Государственный производитель взрывчатки в России приобрел оборудование Siemens через посредника, закупающего технологии у китайских оптовиков. Это позволило расширить производство, несмотря на западные санкции.

Российский завод по производству бомб приобрел западное оборудование в обход наложенных санкций - Reuters

В России государственный производитель взрывчатых веществ обошел западные санкции, приобретя оборудование немецкого Siemens, который импортирует технологии из Китая. Приобретение оборудования Siemens, необходимого для автоматизации машин на Бийском олеумном заводе (БОЗ) в южной Сибири, было осуществлено через российского посредника, который закупает промышленные технологии у китайских оптовиков и перепродавцов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Приобретение оборудования демонстрирует, как российские военные фирмы смогли легко избежать западных санкций для увеличения своего производства.

Президент США Дональд Трамп дал Москве время до пятницы, чтобы договориться о прекращении огня в Украине или столкнуться с дополнительными санкциями.

Материнская компания БОЗ, Федеральное государственное предприятие "Завод имени Я. М. Свердлова", уже подпадает под санкции США и ЕС за содействие военным усилиям России. Согласно документам о закупках, БОЗ подписала соглашение в октябре 2022 года о приобретении оборудования Siemens у российского посредника Techpribor.

Незадолго до окончания 140-дневного срока поставки оборудования Techpribor получила партию от китайского поставщика промышленного оборудования под названием Huizhou Funn Tek, базирующегося в провинции Гуандун, согласно таможенным данным.

Сопоставив коды продукции Siemens с таможенными кодами и просмотрев описания в документах, Reuters установило, что два регулятора мощности Siemens, поставленные Huizhou Funn Tek, были идентичными моделям, заказанным БОЗ. При этом не было найдено никаких доказательств того, что Siemens знала, что ее оборудование было продано российскому производителю взрывчатки.

Представитель немецкой машиностроительной многонациональной компании заявил, что фирма строго соблюдает международные санкции и требует того же от своих клиентов, но добавил, что некоторые товары могут попасть в Россию без ее ведома.

Вашингтон все еще планирует ввести вторичные санкции против рф в пятницу – чиновник Белого дома06.08.25, 20:16 • 4768 просмотров

Techpribor не ответил на запрос Reuters о комментарии. Вопросы, направленные БОЗ и ее материнской компании, также остались без ответа.

Но хорошо задокументировано, что российские производители оборонной продукции закупали западные технологии из Китая.

В отчетах Reuters прослеживается путь оборудования. Он демонстрирует, что российская оборонная фирма может получить западное оборудование с минимальными трудностями.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года завод БОЗ в южно-сибирском городе Бийск расширяется. Расследование Reuters показало, что строится новый завод для производства другого типа взрывчатого вещества под названием RDX.

Приобретение автоматизированных станков имеет решающее значение для стремления российского оборонного сектора производить больше боеприпасов.

Они позволяют повысить производительность с меньшим количеством работников, что является жизненно важным фактором, учитывая, что сектор испытывает дефицит рабочей силы, согласно отчету британского оборонного аналитического центра RUSI и Центра открытого кода, организации, которая использует открытые данные для изучения конфликтов, коррупции и преступности.

Но Россия имеет лишь ограниченный опыт производства собственных автоматизированных станков, и производители оборонной продукции часто вынуждены их импортировать.

Что известно о Бийском олеумном заводе

Согласно маркетинговому видео, опубликованному заводом, БОЗ производит взрывчатку тротил и октоген. Хотя эти взрывчатки имеют гражданское применение, материнская компания БОЗ является производителем оборонной продукции, принадлежащей российскому государству, и БОЗ выполняет оборонные заказы для Министерства обороны, согласно веб-сайту областной администрации.

Расширение завода БОЗ было частью более широких усилий российского оборонного сектора по увеличению производства взрывчатки.

По словам представителей украинской разведки и западных оборонных аналитиков, дефицит материала является одним из узких мест, сдерживающих российское производство артиллерийских снарядов, минометных выстрелов и авиабомб. Это заставляет Россию закупать боеприпасы у своих союзников – Северной Кореи и Ирана.

Дополнение

Россия использует информационные кампании для раскола администрации Трампа, изображая Виткоффа рациональным, а Трампа иррациональным. Цель - подорвать усилия США по прекращению войны и добиться односторонних уступок.

Павел Зинченко

