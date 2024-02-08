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Російський Іл-76 збили за допомогою ЗРК "Patriot" – NewYorkTimes

Російський Іл-76 збили за допомогою ЗРК "Patriot" – NewYorkTimes

Київ • УНН

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За даними американських ЗМІ, що посилаються на свої джерела в чиновницьких кругах, Збройні сили України збили російський військово-транспортний літак Іл-76 за допомогою системи протиповітряної оборони "Патріот".

Російський військово-транспортний літак Іл-76 Сили оборони України збили за допомогою американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це пишуть журналісти NewYorkTimes із посиланням на офіційних осіб, які підтвердили інформацію про використання Patriot на умовах анонімності, передає УНН.

Деталі

Публічно американські офіційні особи журналістам не коментували збиття російського літака. Однак приватно, на умовах анонімності, вони заявили, що повідомлення про використання ракети Patriot були точними. Про це їм відомо від американських розвідників.

Втім відкритим досі залишається питання про те, хто був у підбитому літаку. Американські чиновники не підтверджують осіб пасажирів, які наводила російська сторона, але зазначили, що ймовірно деякі з пасажирів ураженого Іл-76 все ж були українськими полоненими. Офіційні особи США та України кажуть, що росія, можливо, завищила кількість смертей.

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За словами західних чиновників, ознайомлених з розвідкою, Україна збиваючи російський Іл-76 діяла на основі законних, але помилкових розвідданих. Адже цей літак раніше використовувався для транспортування ракет, що автоматично зробило його бажаною ціллю для Києва.

Деякі американські офіційні особи заявили, що вони заохочували Україну завдавати ударів далеко за актуальною лінією фронту. Але вони робили застереження, аби українські військові робили це лише на території своєї держави, пам’ятаючи про ризик ескалації.

З усім тим, офіційні особи США не критикували Україну за використання системи Patriot для націлювання на російські літаки в цілому. Натомість вони сказали, що це та інновація, яку Україні потрібно прийняти, й застосовувати.

За даними NewYorkTimes минулого місяця американські військові планувальники зустрілися з українськими колегами у Вісбадені, Німеччина, щоб обговорити нову тактику, що має допомогти змінити динаміку війни.

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Одне з питань полягало в тому, чи операції з Патріотами є стійкими, особливо якщо Конгрес припинить подальшу військову допомогу Україні.

Дослідницька служба Конгресу підрахувала, що кожен перехоплювач коштує 4 мільйони доларів. Якщо раптом американського фінансування не буде, постачання протиповітряної оборони, ймовірно, опиниться під загрозою.

Додатково

Патріот — це оборонна система, яка зазвичай використовується для захисту місця, а не для збивання літаків. 

Від початку створення Patriot розробляли, як систему для ураження літаків. Однак після війни в Перській затоці її переробили для захисту неба, й ураження тактичних балістичних ракет, оскільки тоді ця зброя ставала все більш поширеною та важливою на полі бою.

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Українці схоже повернули "Патріот" до першопочаткової задумки розробників, та використовують ракети, як зенітну зброю.

За даними видання, у січні українці, вважаючи російський вантажний літак завантаженим ракетами, влаштували йому засідку. Вони перемістили одну пускову установку "Патріот" ближче до кордону, а потім вистрілили з перехоплювача, коли вантажний план був у радіусі. Представники США заявили, що ця тактика є творчою, але не революційною.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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