Российский Ил-76 сбили с помощью ЗРК "Patriot" - NewYorkTimes

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 Силы обороны Украины сбили с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом пишут журналисты NewYorkTimes со ссылкой на официальных лиц, которые подтвердили информацию об использовании Patriot на условиях анонимности, передает УНН.

Детали

Публично американские официальные лица журналистам не комментировали сбитие российского самолета. Однако частным образом, на условиях анонимности, они заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot были точными. Об этом им известно от американских разведчиков.

Впрочем открытым до сих пор остается вопрос о том, кто был в подбитом самолете. Американские чиновники не подтверждают лиц пассажиров, которые приводила российская сторона, но отметили, что вероятно некоторые из пассажиров пораженного Ил-76 все же были украинскими пленными. Официальные лица США и Украины говорят, что Россия, возможно, завысила количество смертей.

По словам западных чиновников, ознакомленных с разведкой, Украина сбивая российский Ил-76 действовала на основе законных, но ошибочных разведданных. Ведь этот самолет ранее использовался для транспортировки ракет, что автоматически сделало его желанной целью для Киева.

Некоторые американские официальные лица заявили, что они поощряли Украину наносить удары далеко за актуальной линией фронта. Но они делали оговорку, чтобы украинские военные делали это только на территории своего государства, помня о риске эскалации.

Тем не менее, официальные лица США не критиковали Украину за использование системы Patriot для нацеливания на российские самолеты в целом. Вместо этого они сказали, что это та инновация, которую Украине нужно принять, и применять.

По данным NewYorkTimes, в прошлом месяце американские военные планировщики встретились с украинскими коллегами в Висбадене, Германия, чтобы обсудить новую тактику, которая должна помочь изменить динамику войны.

Один из вопросов заключался в том, являются ли операции с Патриотами устойчивыми, особенно если Конгресс прекратит дальнейшую военную помощь Украине.

Исследовательская служба Конгресса подсчитала, что каждый перехватчик стоит 4 миллиона долларов. Если вдруг американского финансирования не будет, поставки противовоздушной обороны, вероятно, окажутся под угрозой.

Дополнительно

Патриот - это оборонительная система, которая обычно используется для защиты места, а не для сбивания самолетов.

С начала создания Patriot разрабатывали, как систему для поражения самолетов. Однако после войны в Персидском заливе ее переделали для защиты неба, и поражения тактических баллистических ракет, поскольку тогда это оружие становилось все более распространенным и важным на поле боя.

Украинцы похоже вернули "Патриот" к первоначальной задумке разработчиков, и используют ракеты, как зенитное оружие.

По данным издания, в январе украинцы, посчитав российский грузовой самолет загруженным ракетами, устроили ему засаду. Они переместили одну пусковую установку "Патриот" ближе к границе, а затем выстрелили из перехватчика, когда грузовой план был в радиусе. Представители США заявили, что эта тактика является творческой, но не революционной.