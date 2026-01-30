"Російські перемовники приватно вибачилися" після атак на Одесу і пасажирський потяг після переговорів про призупинення ударів - NYT

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 3694 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 9506 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 12721 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 18994 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 27865 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34073 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40728 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 64012 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47611 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34773 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 16232 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 36800 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 41731 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 29597 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 15625 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 250 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 2274 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 69022 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 54758 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 57151 перегляди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 756 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 6102 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 8292 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 30858 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31035 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

"Російські перемовники приватно вибачилися" після атак на Одесу і пасажирський потяг після переговорів про призупинення ударів - NYT

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Український радник повідомив, що росіяни приватно вибачилася за удари по Одесі та пасажирському потягу, які відбулися після переговорів про призупинення ударів.

"Російські перемовники приватно вибачилися" після атак на Одесу і пасажирський потяг після переговорів про призупинення ударів - NYT

Угода про призупинення ударів не була дотримана одразу, і "після того, як у вівторок росія запустила безпілотники та ракети в Одесі та по пасажирському поїзді, російські переговорники приватно вибачилися", з посиланням на українського радника повідомило The New York Times, пише УНН.

Деталі

Радник Офісу Президента України заявив, що "Україна просила про призупинення ударів на зустрічі з російськими переговорниками минулих вихідних, і що російська сторона погодилася, але не письмово". У росії повідомлення про наказ тимчасово призупинити вогонь по Києву та українським енергетичним цілям з'явилися рано вранці в четвер в Telegram-акаунтах провоєнних блогерів, близьких до російських військових.

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня 29.01.26, 19:33 • 5260 переглядiв

Радник Офісу Президента України, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права виступати публічно, назвав паузу "джентльменською угодою" між переговорниками. "Угода не була дотримана одразу", пише видання.

"Після того, як у вівторок росія запустила безпілотники та ракети в Одесі та по пасажирському поїзді, у результаті чого загинуло п'ятьох людей у ​​поїзді, російські переговорники у приватному порядку вибачилися, сказав український радник і пояснив, що не всім видам російських збройних сил було наказано припинити вогонь", - ідеться у публікації.

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявлені фрагменти тіл належать шістьом загиблим28.01.26, 21:57 • 3848 переглядiв

Юлія Шрамко

