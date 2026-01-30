"Російські перемовники приватно вибачилися" після атак на Одесу і пасажирський потяг після переговорів про призупинення ударів - NYT

Угода про призупинення ударів не була дотримана одразу, і "після того, як у вівторок росія запустила безпілотники та ракети в Одесі та по пасажирському поїзді, російські переговорники приватно вибачилися", з посиланням на українського радника повідомило The New York Times, пише УНН.

Деталі

Радник Офісу Президента України заявив, що "Україна просила про призупинення ударів на зустрічі з російськими переговорниками минулих вихідних, і що російська сторона погодилася, але не письмово". У росії повідомлення про наказ тимчасово призупинити вогонь по Києву та українським енергетичним цілям з'явилися рано вранці в четвер в Telegram-акаунтах провоєнних блогерів, близьких до російських військових.

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня

Радник Офісу Президента України, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права виступати публічно, назвав паузу "джентльменською угодою" між переговорниками. "Угода не була дотримана одразу", пише видання.

"Після того, як у вівторок росія запустила безпілотники та ракети в Одесі та по пасажирському поїзді, у результаті чого загинуло п'ятьох людей у ​​поїзді, російські переговорники у приватному порядку вибачилися, сказав український радник і пояснив, що не всім видам російських збройних сил було наказано припинити вогонь", - ідеться у публікації.

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявлені фрагменти тіл належать шістьом загиблим