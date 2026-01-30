"Российские переговорщики приватно извинились" после атак на Одессу и пассажирский поезд после переговоров о приостановке ударов - NYT

$42.850.08
Эксклюзив
12:21 • 3690 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 9496 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12717 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18988 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27860 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34072 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40726 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64010 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47608 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34772 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 16232 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 36800 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 41731 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 29597 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 15625 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 250 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 2274 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69022 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54758 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57151 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 748 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 6094 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 8282 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 30854 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31031 просмотра
"Российские переговорщики приватно извинились" после атак на Одессу и пассажирский поезд после переговоров о приостановке ударов - NYT

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Украинский советник сообщил, что россияне приватно извинились за удары по Одессе и пассажирскому поезду, которые произошли после переговоров о приостановке ударов.

"Российские переговорщики приватно извинились" после атак на Одессу и пассажирский поезд после переговоров о приостановке ударов - NYT

Соглашение о приостановке ударов не было соблюдено сразу, и "после того, как во вторник россия запустила беспилотники и ракеты в Одессе и по пассажирскому поезду, российские переговорщики в частном порядке извинились", со ссылкой на украинского советника сообщило The New York Times, пишет УНН.

Детали

Советник Офиса Президента Украины заявил, что "Украина просила о приостановке ударов на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные, и что российская сторона согласилась, но не письменно". В россии сообщения о приказе временно приостановить огонь по Киеву и украинским энергетическим целям появились рано утром в четверг в Telegram-аккаунтах провоенных блогеров, близких к российским военным.

Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели29.01.26, 19:33 • 5260 просмотров

Советник Офиса Президента Украины, говоривший на условиях анонимности, поскольку не имел права выступать публично, назвал паузу "джентльменским соглашением" между переговорщиками. "Соглашение не было соблюдено сразу", пишет издание.

"После того, как во вторник россия запустила беспилотники и ракеты в Одессе и по пассажирскому поезду, в результате чего погибли пять человек в поезде, российские переговорщики в частном порядке извинились, сказал украинский советник и объяснил, что не всем видам российских вооруженных сил было приказано прекратить огонь", - говорится в публикации.

Атака рф на поезд "Чоп-Барвенково": обнаруженные фрагменты тел принадлежат шести погибшим28.01.26, 21:57 • 3848 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Электроэнергия
The New York Times
Абу-Даби
Украина
Одесса
Киев