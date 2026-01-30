"Российские переговорщики приватно извинились" после атак на Одессу и пассажирский поезд после переговоров о приостановке ударов - NYT

Соглашение о приостановке ударов не было соблюдено сразу, и "после того, как во вторник россия запустила беспилотники и ракеты в Одессе и по пассажирскому поезду, российские переговорщики в частном порядке извинились", со ссылкой на украинского советника сообщило The New York Times, пишет УНН.

Детали

Советник Офиса Президента Украины заявил, что "Украина просила о приостановке ударов на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные, и что российская сторона согласилась, но не письменно". В россии сообщения о приказе временно приостановить огонь по Киеву и украинским энергетическим целям появились рано утром в четверг в Telegram-аккаунтах провоенных блогеров, близких к российским военным.

Советник Офиса Президента Украины, говоривший на условиях анонимности, поскольку не имел права выступать публично, назвал паузу "джентльменским соглашением" между переговорщиками. "Соглашение не было соблюдено сразу", пишет издание.

"После того, как во вторник россия запустила беспилотники и ракеты в Одессе и по пассажирскому поезду, в результате чего погибли пять человек в поезде, российские переговорщики в частном порядке извинились, сказал украинский советник и объяснил, что не всем видам российских вооруженных сил было приказано прекратить огонь", - говорится в публикации.

