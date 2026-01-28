$42.960.17
19:02 • 4838 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 8312 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 8190 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 9168 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 13213 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 16028 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 12480 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 23998 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23706 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27642 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Атака рф на поезд "Чоп-Барвенково": обнаруженные фрагменты тел принадлежат шести погибшим

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

Фрагменты тел, обнаруженные после удара рф по пассажирскому поезду в Харьковской области, принадлежат шести погибшим. Тела были сильно изуродованы, идентификация возможна после ДНК-экспертиз.

Атака рф на поезд "Чоп-Барвенково": обнаруженные фрагменты тел принадлежат шести погибшим

Фрагменты тел, обнаруженные после удара рф по пассажирскому поезду в Харьковской области, принадлежат шести погибшим людям, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, в результате вражеского удара тела погибших были сильно изуродованы, что затруднило определение их количества на месте происшествия.

Обнаруженные фрагменты тел были переданы для проведения судебно-медицинских экспертиз, которые сейчас продолжаются. Установлено, что они принадлежат шести погибшим людям 

- говорится в сообщении.

В дальнейшем у близких родственников погибших будут отобраны биологические образцы для проведения молекулярно-генетических (ДНК) экспертиз с целью сопоставления с обнаруженными фрагментами тел и установления личностей погибших, добавили в прокуратуре.

Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется28.01.26, 16:19 • 23996 просмотров

Напомним

Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

Ранее в прокуратуре Харьковской области сообщили, что после атаки РФ на пассажирский поезд "Чоп-Барвенково" в Харьковской области обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших возможна только после проведения ДНК-экспертиз.

