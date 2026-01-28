Атака рф на поезд "Чоп-Барвенково": обнаруженные фрагменты тел принадлежат шести погибшим

Фрагменты тел, обнаруженные после удара рф по пассажирскому поезду в Харьковской области, принадлежат шести погибшим людям, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, в результате вражеского удара тела погибших были сильно изуродованы, что затруднило определение их количества на месте происшествия.

Обнаруженные фрагменты тел были переданы для проведения судебно-медицинских экспертиз, которые сейчас продолжаются. Установлено, что они принадлежат шести погибшим людям - говорится в сообщении.

В дальнейшем у близких родственников погибших будут отобраны биологические образцы для проведения молекулярно-генетических (ДНК) экспертиз с целью сопоставления с обнаруженными фрагментами тел и установления личностей погибших, добавили в прокуратуре.

Напомним

Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

Ранее в прокуратуре Харьковской области сообщили, что после атаки РФ на пассажирский поезд "Чоп-Барвенково" в Харьковской области обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших возможна только после проведения ДНК-экспертиз.