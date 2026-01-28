$42.960.17
19:02 • 2798 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 4604 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 5130 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 6216 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 11835 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 15096 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 12042 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 23616 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23503 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27451 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявлені фрагменти тіл належать шістьом загиблим

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Фрагменти тіл, виявлені після удару рф по пасажирському потягу на Харківщині, належать шістьом загиблим. Тіла були сильно понівечені, ідентифікація можлива після ДНК-експертиз.

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявлені фрагменти тіл належать шістьом загиблим

Фрагменти тіл, виявлені після удару рф по пасажирському поїзду на Харківщині, належать шести загиблим людям, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, внаслідок ворожого удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості на місці події.

Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям 

- йдеться у повідомленні.

У подальшому у близьких родичів загиблих буде відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних (ДНК) експертиз з метою співставлення з виявленими фрагментами тіл та встановлення осіб загиблих, додали у прокуратурі.

Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться28.01.26, 16:19 • 23617 переглядiв

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Раніше у прокуратурі Харківської області повідомили, що після атаки рф на пасажирський потяг "Чоп-Барвінкове" на Харківщині виявлено фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих можлива лише після проведення ДНК-експертиз.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Шахед-136
Львів