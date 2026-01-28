Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявлені фрагменти тіл належать шістьом загиблим

Фрагменти тіл, виявлені після удару рф по пасажирському поїзду на Харківщині, належать шести загиблим людям, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, внаслідок ворожого удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості на місці події.

Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям - йдеться у повідомленні.

У подальшому у близьких родичів загиблих буде відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних (ДНК) експертиз з метою співставлення з виявленими фрагментами тіл та встановлення осіб загиблих, додали у прокуратурі.

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Раніше у прокуратурі Харківської області повідомили, що після атаки рф на пасажирський потяг "Чоп-Барвінкове" на Харківщині виявлено фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих можлива лише після проведення ДНК-експертиз.