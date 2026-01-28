Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявлені фрагменти тіл належать шістьом загиблим
Київ • УНН
Фрагменти тіл, виявлені після удару рф по пасажирському потягу на Харківщині, належать шістьом загиблим. Тіла були сильно понівечені, ідентифікація можлива після ДНК-експертиз.
Фрагменти тіл, виявлені після удару рф по пасажирському поїзду на Харківщині, належать шести загиблим людям, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Деталі
Як повідомили у прокуратурі Харківської області, внаслідок ворожого удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості на місці події.
Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям
У подальшому у близьких родичів загиблих буде відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних (ДНК) експертиз з метою співставлення з виявленими фрагментами тіл та встановлення осіб загиблих, додали у прокуратурі.
Нагадаємо
росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".
За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.
Раніше у прокуратурі Харківської області повідомили, що після атаки рф на пасажирський потяг "Чоп-Барвінкове" на Харківщині виявлено фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих можлива лише після проведення ДНК-експертиз.