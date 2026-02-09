російські губернатори вдвічі збільшили витрати на власну охорону з початку війни проти України - розвідка

$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 27327 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 32972 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 50322 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 49761 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 40921 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39508 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26684 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18135 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13499 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Популярнi новини
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 25836 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 10288 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28300 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 17976 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 7646 перегляди
Публікації
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 7732 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 55485 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 76893 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 93769 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 87222 перегляди
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28354 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 36003 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 49273 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 50043 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 58293 перегляди
російські губернатори вдвічі збільшили витрати на власну охорону з початку війни проти України - розвідка

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Від початку повномасштабної війни проти України російські губернатори збільшили витрати на власну безпеку до понад 100 млн рублів. Це пов'язано з внутрішньою дестабілізацією в Росії, спричиненою поверненням військових з фронту.

російські губернатори вдвічі збільшили витрати на власну охорону з початку війни проти України - розвідка

Від початку повномасштабної війни проти України російські губернатори суттєво збільшили витрати на власну безпеку - до понад 100 млн рублів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Якщо у 2021 році на охорону було витрачено 59,7 млн рублів, то у 2023-му сума зросла до рекордних 119,7 млн. У 2024–2025 роках витрати залишалися стабільно високими – понад 100 млн рублів щороку 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

За даним розвідки, також зросла кількість регіонів, котрі замовляють охорону для керівників областей і країв. Формально це пояснюють "загальними ризиками" в умовах війни. Втім ключовим фактором є внутрішня дестабілізація в самій росії, спричинена масовим поверненням військових з фронту. Колишні учасники війни проти України все частіше стають джерелом насильства, з яким рф не може впоратися. За відкритими даними, "ветерани" війни вже вбили або покалічили понад тисячу людей усередині країни і ця цифра продовжує зростати.

Падіння прибутків і зростання дефолтів: у росії вже почалася банківська криза - розвідка05.02.26, 14:58 • 5924 перегляди

Водночас страх влади контрастує з бюджетною політикою кремля. У 2026 році в рф скорочення федеральних видатків торкнеться щонайменше 18 із 51 державної програми. Під урізання потраплять охорона здоров’я, авіація, енергетика, а також фінансування тимчасово окупованих територій. Рекордне скорочення припало на програму "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 млрд рублів (близько 30%), тоді як програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила ще 31,7 млрд. На тлі цих скорочень зростання витрат на особисту охорону чиновників має показовий вигляд – російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці 

- йдеться у повідомленні.

На цьому тлі посилення охорони губернаторів виглядає не стільки захистом від зовнішніх загроз, скільки проявом страху перед власним населенням – і перед тими, хто повернувся з війни зі зброєю, травмами та готовністю до насильства. Реальні дії регіональної влади демонструють: російська система дедалі більше боїться наслідків війни, яку сама ж розв’язала, додали у розвідці.

Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"07.02.26, 13:57 • 11743 перегляди

Антоніна Туманова

