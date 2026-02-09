російські губернатори вдвічі збільшили витрати на власну охорону з початку війни проти України - розвідка

Від початку повномасштабної війни проти України російські губернатори суттєво збільшили витрати на власну безпеку - до понад 100 млн рублів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Якщо у 2021 році на охорону було витрачено 59,7 млн рублів, то у 2023-му сума зросла до рекордних 119,7 млн. У 2024–2025 роках витрати залишалися стабільно високими – понад 100 млн рублів щороку - йдеться у повідомленні.

За даним розвідки, також зросла кількість регіонів, котрі замовляють охорону для керівників областей і країв. Формально це пояснюють "загальними ризиками" в умовах війни. Втім ключовим фактором є внутрішня дестабілізація в самій росії, спричинена масовим поверненням військових з фронту. Колишні учасники війни проти України все частіше стають джерелом насильства, з яким рф не може впоратися. За відкритими даними, "ветерани" війни вже вбили або покалічили понад тисячу людей усередині країни і ця цифра продовжує зростати.

Водночас страх влади контрастує з бюджетною політикою кремля. У 2026 році в рф скорочення федеральних видатків торкнеться щонайменше 18 із 51 державної програми. Під урізання потраплять охорона здоров’я, авіація, енергетика, а також фінансування тимчасово окупованих територій. Рекордне скорочення припало на програму "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 млрд рублів (близько 30%), тоді як програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила ще 31,7 млрд. На тлі цих скорочень зростання витрат на особисту охорону чиновників має показовий вигляд – російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці - йдеться у повідомленні.

На цьому тлі посилення охорони губернаторів виглядає не стільки захистом від зовнішніх загроз, скільки проявом страху перед власним населенням – і перед тими, хто повернувся з війни зі зброєю, травмами та готовністю до насильства. Реальні дії регіональної влади демонструють: російська система дедалі більше боїться наслідків війни, яку сама ж розв’язала, додали у розвідці.

