российские губернаторы вдвое увеличили расходы на собственную охрану с начала войны против Украины - разведка

08:22 • 14199 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 27226 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 32899 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 50248 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 49706 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 40894 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 39482 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26675 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18128 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13493 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Меню
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05 • 25651 просмотра
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 10129 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 28036 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 17799 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 7048 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 7586 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 55423 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 76834 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 93710 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 87158 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 28276 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 35965 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 49238 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 50010 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 58258 просмотра
российские губернаторы вдвое увеличили расходы на собственную охрану с начала войны против Украины - разведка

Киев • УНН

 • 44 просмотра

С начала полномасштабной войны против Украины российские губернаторы увеличили расходы на собственную безопасность до более чем 100 млн рублей. Это связано с внутренней дестабилизацией в России, вызванной возвращением военных с фронта.

российские губернаторы вдвое увеличили расходы на собственную охрану с начала войны против Украины - разведка

С начала полномасштабной войны против Украины российские губернаторы существенно увеличили расходы на собственную безопасность — до более чем 100 млн рублей, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Если в 2021 году на охрану было потрачено 59,7 млн рублей, то в 2023-м сумма выросла до рекордных 119,7 млн. В 2024–2025 годах расходы оставались стабильно высокими – более 100 млн рублей ежегодно 

- говорится в сообщении.

Добавим

По данным разведки, также возросло количество регионов, заказывающих охрану для руководителей областей и краев. Формально это объясняют "общими рисками" в условиях войны. Впрочем, ключевым фактором является внутренняя дестабилизация в самой россии, вызванная массовым возвращением военных с фронта. Бывшие участники войны против Украины все чаще становятся источником насилия, с которым рф не может справиться. По открытым данным, "ветераны" войны уже убили или покалечили более тысячи человек внутри страны, и эта цифра продолжает расти.

Падение доходов и рост дефолтов: в россии уже начался банковский кризис - разведка05.02.26, 14:58 • 5922 просмотра

В то же время страх властей контрастирует с бюджетной политикой кремля. В 2026 году в рф сокращение федеральных расходов коснется по меньшей мере 18 из 51 государственной программы. Под урезание попадут здравоохранение, авиация, энергетика, а также финансирование временно оккупированных территорий. Рекордное сокращение пришлось на программу "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 млрд рублей (около 30%), тогда как программа "Развитие здравоохранения" потеряла еще 31,7 млрд. На фоне этих сокращений рост расходов на личную охрану чиновников выглядит показательно – российские власти экономят на населении, но не на собственной безопасности 

- говорится в сообщении.

На этом фоне усиление охраны губернаторов выглядит не столько защитой от внешних угроз, сколько проявлением страха перед собственным населением – и перед теми, кто вернулся с войны с оружием, травмами и готовностью к насилию. Реальные действия региональных властей демонстрируют: российская система все больше боится последствий войны, которую сама же развязала, добавили в разведке.

Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"07.02.26, 13:57 • 11736 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
