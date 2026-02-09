российские губернаторы вдвое увеличили расходы на собственную охрану с начала войны против Украины - разведка
Киев • УНН
С начала полномасштабной войны против Украины российские губернаторы увеличили расходы на собственную безопасность до более чем 100 млн рублей. Это связано с внутренней дестабилизацией в России, вызванной возвращением военных с фронта.
С начала полномасштабной войны против Украины российские губернаторы существенно увеличили расходы на собственную безопасность — до более чем 100 млн рублей, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Если в 2021 году на охрану было потрачено 59,7 млн рублей, то в 2023-м сумма выросла до рекордных 119,7 млн. В 2024–2025 годах расходы оставались стабильно высокими – более 100 млн рублей ежегодно
Добавим
По данным разведки, также возросло количество регионов, заказывающих охрану для руководителей областей и краев. Формально это объясняют "общими рисками" в условиях войны. Впрочем, ключевым фактором является внутренняя дестабилизация в самой россии, вызванная массовым возвращением военных с фронта. Бывшие участники войны против Украины все чаще становятся источником насилия, с которым рф не может справиться. По открытым данным, "ветераны" войны уже убили или покалечили более тысячи человек внутри страны, и эта цифра продолжает расти.
В то же время страх властей контрастирует с бюджетной политикой кремля. В 2026 году в рф сокращение федеральных расходов коснется по меньшей мере 18 из 51 государственной программы. Под урезание попадут здравоохранение, авиация, энергетика, а также финансирование временно оккупированных территорий. Рекордное сокращение пришлось на программу "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 млрд рублей (около 30%), тогда как программа "Развитие здравоохранения" потеряла еще 31,7 млрд. На фоне этих сокращений рост расходов на личную охрану чиновников выглядит показательно – российские власти экономят на населении, но не на собственной безопасности
На этом фоне усиление охраны губернаторов выглядит не столько защитой от внешних угроз, сколько проявлением страха перед собственным населением – и перед теми, кто вернулся с войны с оружием, травмами и готовностью к насилию. Реальные действия региональных властей демонстрируют: российская система все больше боится последствий войны, которую сама же развязала, добавили в разведке.
