російська атака на Павлоград: загинув чоловік, серед поранених дитина – ДСНС
Київ • УНН
росіяни атакували дронами Дніпропетровщину, внаслідок ударів загинув чоловік, травмована дитина. Рятувальники показали наслідки атак.
На Дніпропетровщині російські дрони вдарили по мирних жителях Павлограда, спричинивши людські жертви та значні руйнування. Про це повідомили в ДСНС України, пише УНН.
Деталі
За попередніми даними, унаслідок атаки загинув 55-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення, серед них – восьмирічна дівчинка. У результаті ударів у місті спалахнула пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів.
Водночас під вогнем опинилася й Нікопольщина. Російські війська атакували райцентр, а також Покровську, Мирівську та Марганецьку громади дронами та артилерією. Поранення дістав 75-річний чоловік. Обстріли призвели до пошкодження спортивної школи, житлових будинків, гаражів, автомобілів та ліній електропередач.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак, а місцева влада надає допомогу постраждалим мешканцям.
