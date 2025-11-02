$42.080.01
14:42 • 9176 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 15959 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 25523 перегляди
1 листопада, 14:21 • 49916 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 75367 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 81778 перегляди
1 листопада, 06:00 • 96479 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45614 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Джон Гілі
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Дніпропетровська область
Китай
Техніка
Дипломатка
Фільм
Золото
Соціальна мережа

російська атака на Павлоград: загинув чоловік, серед поранених дитина – ДСНС

Київ • УНН

 • 854 перегляди

росіяни атакували дронами Дніпропетровщину, внаслідок ударів загинув чоловік, травмована дитина. Рятувальники показали наслідки атак.

російська атака на Павлоград: загинув чоловік, серед поранених дитина – ДСНС

На Дніпропетровщині російські дрони вдарили по мирних жителях Павлограда, спричинивши людські жертви та значні руйнування. Про це повідомили в ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, унаслідок атаки загинув 55-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення, серед них – восьмирічна дівчинка. У результаті ударів у місті спалахнула пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів.

Водночас під вогнем опинилася й Нікопольщина. Російські війська атакували райцентр, а також Покровську, Мирівську та Марганецьку громади дронами та артилерією. Поранення дістав 75-річний чоловік. Обстріли призвели до пошкодження спортивної школи, житлових будинків, гаражів, автомобілів та ліній електропередач.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак, а місцева влада надає допомогу постраждалим мешканцям.

Внаслідок атаки на Дніпропетровщину загинули цивільні громадяни та військові - ОК "Схід"02.11.25, 16:28 • 2200 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Павлоград