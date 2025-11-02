Внаслідок атаки на Дніпропетровщину загинули цивільні громадяни та військові - ОК "Схід"
1 листопада російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області, що призвело до загиблих та поранених, включаючи українських військових. Атаки торкнулися Нікопольської, Піщанської, Покровської, Марганецької та Червоногригорівської громад, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Російські війська 1 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області, повідомило оперативне командування "Схід". Під вогонь потрапили кілька громад, є загиблі та поранені, зокрема серед українських військових. Про це пише УНН.
Деталі
За даними командування, ворог продовжує обстрілювати не лише позиції українських військ, а й населені пункти у глибокому тилу. Під атаки потрапили Нікопольська, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру. Втрати уточнюються, але вже підтверджено наявність загиблих і поранених серед військових.
Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних сил України
