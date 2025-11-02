$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 4896 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
10:54 • 15113 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 26006 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 45230 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 74209 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 79028 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 103820 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 93049 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45219 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Внаслідок атаки на Дніпропетровщину загинули цивільні громадяни та військові - ОК "Схід"

Київ • УНН

 • 546 перегляди

1 листопада російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області, що призвело до загиблих та поранених, включаючи українських військових. Атаки торкнулися Нікопольської, Піщанської, Покровської, Марганецької та Червоногригорівської громад, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Внаслідок атаки на Дніпропетровщину загинули цивільні громадяни та військові - ОК "Схід"

Російські війська 1 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області, повідомило оперативне командування "Схід". Під вогонь потрапили кілька громад, є загиблі та поранені, зокрема серед українських військових. Про це пише УНН.

Деталі

За даними командування, ворог продовжує обстрілювати не лише позиції українських військ, а й населені пункти у глибокому тилу. Під атаки потрапили Нікопольська, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Дніпропетровщині зросла до 8, половина - "важкі"01.11.25, 20:28 • 4436 переглядiв

Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру. Втрати уточнюються, але вже підтверджено наявність загиблих і поранених серед військових.

Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних сил України

- повідомили в угрупованні військ "Схід.

Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей02.11.25, 07:43 • 17022 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Збройні сили України