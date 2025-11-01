Кількість постраждалих від ворожої атаки на Дніпропетровщині зросла до 8, половина - "важкі"
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини постраждало 8 осіб, всі госпіталізовані. Четверо з них перебувають у важкому стані, решта – середньої тяжкості.
Кількість поранених у результаті ворожої атаки на Дніпропетровщину зросла до 8, половина - "важкі". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
За інформацією на зараз, у Самарівському районі через ворожу атаку постраждали 8 людей. Всі госпіталізовані
За його словами, половина – "важкі", решта в стані середньої тяжкості.
Додамо
Як повідомили у ДСНС, увечері росіяни атакували Самарівський район: зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці.
