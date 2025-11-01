Число пострадавших от вражеской атаки на Днепропетровщине возросло до 8, половина - "тяжелые"
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровщины пострадали 8 человек, все госпитализированы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
Число раненых в результате вражеской атаки на Днепропетровщину возросло до 8, половина - "тяжелые". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
По информации на сейчас, в Самарском районе из-за вражеской атаки пострадали 8 человек. Все госпитализированы
По его словам, половина – "тяжелые", остальные в состоянии средней тяжести.
Добавим
Как сообщили в ГСЧС, вечером россияне атаковали Самарский район: загорелся магазин, пожар ликвидируют пожарные.
