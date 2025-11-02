В результате атаки на Днепропетровщину погибли гражданские лица и военные - ОК "Восток"
Киев • УНН
1 ноября российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области, что привело к гибели и ранениям, включая украинских военных. Атаки затронули Никопольскую, Песчанскую, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую общины, повредив гражданскую инфраструктуру.
Российские войска 1 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области, сообщило оперативное командование "Восток". Под огонь попали несколько общин, есть погибшие и раненые, в том числе среди украинских военных. Об этом пишет УНН.
Подробности
По данным командования, враг продолжает обстреливать не только позиции украинских войск, но и населенные пункты в глубоком тылу. Под атаки попали Никопольская, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины.
В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура. Потери уточняются, но уже подтверждено наличие погибших и раненых среди военных.
В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины
