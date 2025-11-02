В результате атаки на Днепропетровщину погибли гражданские лица и военные - ОК "Восток"

$42.080.01
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детей
Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше
Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозрении
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
В результате атаки на Днепропетровщину погибли гражданские лица и военные - ОК "Восток"

Киев • УНН

 • 98 просмотра

1 ноября российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области, что привело к гибели и ранениям, включая украинских военных. Атаки затронули Никопольскую, Песчанскую, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую общины, повредив гражданскую инфраструктуру.

В результате атаки на Днепропетровщину погибли гражданские лица и военные - ОК "Восток"

Российские войска 1 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области, сообщило оперативное командование "Восток". Под огонь попали несколько общин, есть погибшие и раненые, в том числе среди украинских военных. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным командования, враг продолжает обстреливать не только позиции украинских войск, но и населенные пункты в глубоком тылу. Под атаки попали Никопольская, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины.

В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура. Потери уточняются, но уже подтверждено наличие погибших и раненых среди военных.

В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины

- сообщили в группировке войск "Восток".

Степан Гафтко

