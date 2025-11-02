Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детей

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 ноября, 14:21 • 29914 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 59690 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 65475 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 89041 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 80684 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 42371 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 55428 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44905 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37855 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37200 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности1 ноября, 21:24 • 11414 просмотра
Мужчина в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете: подробности1 ноября, 21:52 • 7450 просмотра
Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыкиVideo1 ноября, 22:23 • 14893 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД01:25 • 20508 просмотра
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича02:23 • 5092 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 89041 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 80684 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 85938 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 72146 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 63575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Александр Сырский
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Канада
Покровск
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 25733 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 65486 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 85946 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 51960 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 60328 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Социальная сеть
Золото

Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 2920 просмотра

Число жертв вражеской атаки на Самарский район Днепропетровщины увеличилось до четырех, погибли мальчики 11 и 14 лет. Также сообщается о повреждении инфраструктуры и домов в других районах области в результате ударов БПЛА и артиллерии.

Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детей

Число жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области увеличилось до четырех. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Подробности

Он уточнил, что погибли двое детей – мальчики 11 и 14 лет.

Агрессор не прекращал терроризировать другие районы области. По Дубовиковской общине Синельниковского попал БпЛА. Произошел пожар. Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, летняя кухня. В Васильковской общине разрушена инфраструктура. В Павлоградском районе из-за беспилотников противника повреждены инфраструктура и легковой автомобиль

- рассказал Гайваненко.

По его словам, на Никопольщине пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская общины. Туда российские войска направили FPV-дроны.

"А еще открывали огонь из артиллерии. Разрушены магазин и частный дом. По уточненной информации, из-за атаки на Никополь, произошедшей вчера вечером, поврежден дом местных", - констатировал руководитель ОВА.

Напомним

В результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области пострадали 8 человек, все госпитализированы.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли два человека.

Днепр снова подвергся ракетной атаке рф: повреждена инфраструктура30.10.25, 12:58 • 3148 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область