Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детей
Число жертв вражеской атаки на Самарский район Днепропетровщины увеличилось до четырех, погибли мальчики 11 и 14 лет. Также сообщается о повреждении инфраструктуры и домов в других районах области в результате ударов БПЛА и артиллерии.
Число жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области увеличилось до четырех. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Подробности
Он уточнил, что погибли двое детей – мальчики 11 и 14 лет.
Агрессор не прекращал терроризировать другие районы области. По Дубовиковской общине Синельниковского попал БпЛА. Произошел пожар. Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, летняя кухня. В Васильковской общине разрушена инфраструктура. В Павлоградском районе из-за беспилотников противника повреждены инфраструктура и легковой автомобиль
По его словам, на Никопольщине пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская общины. Туда российские войска направили FPV-дроны.
"А еще открывали огонь из артиллерии. Разрушены магазин и частный дом. По уточненной информации, из-за атаки на Никополь, произошедшей вчера вечером, поврежден дом местных", - констатировал руководитель ОВА.
Напомним
В результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области пострадали 8 человек, все госпитализированы.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли два человека.
