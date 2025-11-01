Кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщині зросла до двох
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини загинули дві людини. 50-річна жінка померла в лікарні від отриманих важких поранень.
Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщину збільшилася до двох. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, в лікарні померла 50-річна жінка, яка отримала важкі поранення через російську атаку.
Загалом, вечірній ворожий удар забрав життя двох людей
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини постраждало 8 осіб, всі госпіталізовані.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина. Зруйновано магазин, пошкоджено 7 житлових будинків.
