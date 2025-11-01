$42.080.01
1 листопада, 14:21 • 17544 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 32161 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 40910 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 63044 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 58799 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 39545 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53057 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43368 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37314 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36700 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщині зросла до двох

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини загинули дві людини. 50-річна жінка померла в лікарні від отриманих важких поранень.

Кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщині зросла до двох

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщину збільшилася до двох. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в лікарні померла 50-річна жінка, яка отримала важкі поранення через російську атаку.

Загалом, вечірній ворожий удар забрав життя двох людей

- написав Гайваненко.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини постраждало 8 осіб, всі госпіталізовані.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина. Зруйновано магазин, пошкоджено 7 житлових будинків.

Дніпро знову зазнало ракетної атаки рф: пошкоджено інфраструктуру30.10.25, 12:58 • 3111 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область