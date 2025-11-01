Число жертв российской атаки на Днепропетровщине возросло до двух
В результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровщины погибли два человека. 50-летняя женщина скончалась в больнице от полученных тяжелых ранений.
Число погибших в результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области увеличилось до двух. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
По его словам, в больнице скончалась 50-летняя женщина, получившая тяжелые ранения из-за российской атаки.
В общей сложности, вечерний вражеский удар унес жизни двух человек
В результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области пострадали 8 человек, все госпитализированы.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб один человек. Разрушен магазин, повреждены 7 жилых домов.
