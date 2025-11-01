Ворожа атака на Дніпропетровщину: відомо про одну жертву
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинула одна людина в Самарівському районі. Зруйновано магазин, пошкоджено 7 житлових будинків.
У результаті ворожої атаки на Дніпропетровщину відомо про одну жертву. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Одна людина у Самарівському районі загинула. На жаль, такі невтішні дані на цю хвилину...
Він додав, що зруйнований магазин. Пошкоджені 7 житлових будинків.
Інформацію продовжують уточнювати.
Додамо
Як повідомили у ДСНС, увечері росіяни атакували Самарівський район: зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці.