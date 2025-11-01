Вражеская атака на Днепропетровщину: известно об одной жертве
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Днепропетровщину погиб один человек в Самаровском районе. Разрушен магазин, повреждены 7 жилых домов.
В результате вражеской атаки на Днепропетровскую область известно об одной жертве. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
Один человек в Самарском районе погиб. К сожалению, такие неутешительные данные на эту минуту...
Он добавил, что разрушен магазин. Повреждены 7 жилых домов.
Информация продолжает уточняться.
Добавим
Как сообщили в ГСЧС, вечером россияне атаковали Самарский район: загорелся магазин, пожар ликвидируют пожарные.