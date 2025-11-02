Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини збільшилася до чотирьох, загинули хлопчики 11 та 14 років. Також повідомляється про пошкодження інфраструктури та будинків в інших районах області внаслідок ударів БпЛА та артилерії.
Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини збільшилася до чотирьох. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років.
Агресор не припиняв тероризувати інші райони області. По Дубовиківській громаді Синельниківського поцілив БпЛА. Сталася пожежа. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, літня кухня. У Васильківській громаді потрощена інфраструктура. У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка
За його словами, на Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди російські війська скерували FPV-дрони.
"А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих", - констатував керівник ОВА.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини постраждало 8 осіб, всі госпіталізовані.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули дві людини.
