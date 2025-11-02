Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 листопада, 14:21 • 30752 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 61639 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 67185 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 91274 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 82653 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 42723 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 55735 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45045 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37891 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 37235 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Україна готується до відключень світла 2 листопада: графіки для побутових споживачів та промисловості1 листопада, 21:24 • 12579 перегляди
Чоловік на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі: подробиці1 листопада, 21:52 • 9944 перегляди
Одеський клуб потрапив у скандал через російську музикуVideo1 листопада, 22:23 • 16062 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД01:25 • 21795 перегляди
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича02:23 • 7580 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 91300 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 82676 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 87073 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 72950 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 64341 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Сі Цзіньпін
Музикант
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Покровськ
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 26146 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 67203 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 87074 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 52262 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 60622 перегляди
Актуальне
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Опалення
Соціальна мережа
Золото

Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 3772 перегляди

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини збільшилася до чотирьох, загинули хлопчики 11 та 14 років. Також повідомляється про пошкодження інфраструктури та будинків в інших районах області внаслідок ударів БпЛА та артилерії.

Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини збільшилася до чотирьох. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років.

Агресор не припиняв тероризувати інші райони області. По Дубовиківській громаді Синельниківського поцілив БпЛА. Сталася пожежа. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, літня кухня. У Васильківській громаді потрощена інфраструктура. У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка

- розповів Гайваненко.

За його словами, на Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди російські війська скерували  FPV-дрони.

"А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих", - констатував керівник ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини постраждало 8 осіб, всі госпіталізовані.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули дві людини.

Дніпро знову зазнало ракетної атаки рф: пошкоджено інфраструктуру30.10.25, 12:58 • 3150 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область