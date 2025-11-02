Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини збільшилася до чотирьох, загинули хлопчики 11 та 14 років. Також повідомляється про пошкодження інфраструктури та будинків в інших районах області внаслідок ударів БпЛА та артилерії.