российская атака на Павлоград: погиб мужчина, среди раненых ребенок – ГСЧС

В Днепропетровской области российские дроны ударили по мирным жителям Павлограда, что привело к человеческим жертвам и значительным разрушениям. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, в результате атаки погиб 55-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения, среди них – восьмилетняя девочка. В результате ударов в городе вспыхнул пожар на предприятии, поврежден жилой дом и несколько автомобилей.

В то же время под огнем оказалась и Никопольщина. Российские войска атаковали райцентр, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую общины дронами и артиллерией. Ранение получил 75-летний мужчина. Обстрелы привели к повреждению спортивной школы, жилых домов, гаражей, автомобилей и линий электропередач.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия атак, а местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям.

В результате атаки на Днепропетровщину погибли гражданские лица и военные - ОК "Восток"