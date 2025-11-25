Російська атака дронами на Дніпро: жінка та дитина поранені, пошкоджено будівлю та електромережі
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських БпЛА на Дніпро постраждали жінка та дитина, їх госпіталізовано. Пошкоджено чотириповерхову будівлю та лінію електропередач.
Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок удару постраждали молода жінка та дитина – їх оперативно госпіталізували. Пошкоджень зазнала чотириповерхова будівля, а також лінія електропередач. Про це Гайваненко написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко заявив про чергову атаку ворожих дронів по Дніпру. За його словами, удар спричинив поранення двох містян – молодої жінки й дитини. Обох постраждалих доправили до медзакладу для надання необхідної допомоги.
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25.11.25, 10:07 • 27606 переглядiв
Також повідомляється про серйозні руйнування: пошкоджено чотириповерховий житловий будинок і лінію електропередач, через що в районі тимчасово виникли перебої з електропостачанням.
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей25.11.25, 12:50 • 10836 переглядiв