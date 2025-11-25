Российская атака дронами на Днепр: женщина и ребенок ранены, повреждены здание и электросети
В результате атаки российских БПЛА на Днепр пострадали женщина и ребенок, они госпитализированы. Повреждены четырехэтажное здание и линия электропередач.
Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что российские войска атаковали Днепр беспилотниками. В результате удара пострадали молодая женщина и ребенок – их оперативно госпитализировали. Повреждения получили четырехэтажное здание, а также линия электропередач. Об этом Гайваненко написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко заявил об очередной атаке вражеских дронов по Днепру. По его словам, удар привел к ранениям двух горожан – молодой женщины и ребенка. Обоих пострадавших доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.
21-летняя женщина, раненая в Днепре, "тяжелая". Рядом с ней врачи. Они делают все возможное. Девочка 4 лет также госпитализирована. Она в состоянии средней тяжести
Также сообщается о серьезных разрушениях: поврежден четырехэтажный жилой дом и линия электропередач, из-за чего в районе временно возникли перебои с электроснабжением.
