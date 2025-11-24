росіяни цілеспрямовано атакували рятувальників у Сумах - ДСНС
Київ • УНН
24 листопада російські окупанти атакували рятувальників у Сумах, знищивши пожежний автомобіль. Рятувальники прибули на місце попереднього удару, щоб загасити пожежу, але були атаковані дроном.
Деталі
Рятувальники прибули на місце попереднього ворожого удару з метою загасити пожежу. Коли вони взялись до роботи, росіяни здійснили атаку дроном.
Це не випадковість. Це свідомий удар по тим, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності. Удар було нанесено прицільно по пожежному автомобілю - техніці, яку неможливо не впізнати
Хоча машина була знищена, особовий склад рятувальників не постраждав, адже вони прослідували в укриття.
Цей черговий злочин ворога ще раз показує - вони воюють з тими хто рятує людей
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що росіяни атакували Сумську громаду ударними БПЛА. Внаслідок удару у місті Суми виникли проблеми з електроенергією.