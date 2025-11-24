росіяни цілеспрямовано атакували рятувальників у Сумах - ДСНС

У понеділок 24 листопада російські окупанти цілеспрямовано атакували рятувальників в Сумах - в результаті удару було знищено пожежний автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники прибули на місце попереднього ворожого удару з метою загасити пожежу. Коли вони взялись до роботи, росіяни здійснили атаку дроном.

Це не випадковість. Це свідомий удар по тим, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності. Удар було нанесено прицільно по пожежному автомобілю - техніці, яку неможливо не впізнати

Хоча машина була знищена, особовий склад рятувальників не постраждав, адже вони прослідували в укриття.

Цей черговий злочин ворога ще раз показує - вони воюють з тими хто рятує людей