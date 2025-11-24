россияне целенаправленно атаковали спасателей в Сумах - ГСЧС
Киев • УНН
24 ноября российские оккупанты атаковали спасателей в Сумах, уничтожив пожарный автомобиль. Спасатели прибыли на место предыдущего удара, чтобы потушить пожар, но были атакованы дроном.
В понедельник, 24 ноября, российские оккупанты целенаправленно атаковали спасателей в Сумах - в результате удара был уничтожен пожарный автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Подробности
Спасатели прибыли на место предыдущего вражеского удара с целью потушить пожар. Когда они приступили к работе, россияне совершили атаку дроном.
Это не случайность. Это сознательный удар по тем, кто помогает людям. Верх цинизма и пренебрежения к любым правилам войны и человечности. Удар был нанесен прицельно по пожарному автомобилю - технике, которую невозможно не узнать
Хотя машина была уничтожена, личный состав спасателей не пострадал, так как они проследовали в укрытие.
Это очередное преступление врага еще раз показывает - они воюют с теми, кто спасает людей
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россияне атаковали Сумскую общину ударными БПЛА. В результате удара в городе Сумы возникли проблемы с электроэнергией.