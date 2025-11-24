россияне целенаправленно атаковали спасателей в Сумах - ГСЧС

В понедельник, 24 ноября, российские оккупанты целенаправленно атаковали спасателей в Сумах - в результате удара был уничтожен пожарный автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели прибыли на место предыдущего вражеского удара с целью потушить пожар. Когда они приступили к работе, россияне совершили атаку дроном.

Это не случайность. Это сознательный удар по тем, кто помогает людям. Верх цинизма и пренебрежения к любым правилам войны и человечности. Удар был нанесен прицельно по пожарному автомобилю - технике, которую невозможно не узнать