росіяни можуть атакувати Харків у разі відступу України з Донбасу - Sky News
Київ • УНН
Аналітики попереджають про можливий наступ на Харківщину, якщо Україна відступить з Донецької та Луганської областей. Це дозволить росії уникнути тривалих боїв та просунутися до меж Харківської та Дніпропетровської областей.
росіяни можуть напасти на Харків, якщо Україна відступить із Донеччини та Луганщини. Про це пише Sky News із посиланням на Інститут вивчення війни, повідомляє УНН.
Деталі
За словами військових аналітиків, через відкритий ландшафт ці кордони важко обороняти, що дасть кремлю можливість легко розпочати нове вторгнення на Харківщину.
Це дозволить росії уникнути багаторічної кривавої битви за прорив цього "поясу фортець", просуненутися на 51 милю та вишикувати своїх військ на межі Харківської та Дніпропетровської областей
Водночас вказується, що росіяни майже напевно порушать будь-яке перемир'я та відновлять військову агресію проти України в майбутньому, якщо воно не міститиме жорстких механізмів контролю та гарантій безпеки для України.
Нагадаємо
Європейські держави та Україна відкинули план володимира путіна щодо припинення вогню. Вони висунули зустрічну пропозицію, яка має стати основою для майбутніх переговорів між Трампом та російським диктатором.
Важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз: Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію з Макроном09.08.25, 15:21 • 3066 переглядiв