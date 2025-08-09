россияне могут атаковать Харьков в случае отступления Украины с Донбасса - Sky News
Киев • УНН
Аналитики предупреждают о возможном наступлении на Харьковщину, если Украина отступит из Донецкой и Луганской областей. Это позволит России избежать длительных боев и продвинуться к границам Харьковской и Днепропетровской областей.
Россияне могут напасть на Харьков, если Украина отступит из Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет Sky News со ссылкой на Институт изучения войны, сообщает УНН.
Детали
По словам военных аналитиков, из-за открытого ландшафта эти границы трудно оборонять, что даст кремлю возможность легко начать новое вторжение на Харьковщину.
Это позволит России избежать многолетней кровавой битвы за прорыв этого "пояса крепостей", продвинуться на 51 милю и выстроить свои войска на границе Харьковской и Днепропетровской областей
В то же время указывается, что россияне почти наверняка нарушат любое перемирие и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если оно не будет содержать жестких механизмов контроля и гарантий безопасности для Украины.
Напомним
Европейские государства и Украина отвергли план Владимира Путина по прекращению огня. Они выдвинули встречное предложение, которое должно стать основой для будущих переговоров между Трампом и российским диктатором.
Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз: Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию с Макроном09.08.25, 15:21 • 3062 просмотра