Эксклюзив
14:11 • 19802 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 64528 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 66073 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 241663 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 131199 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 298328 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 278008 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 104800 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 147488 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78401 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
россияне могут атаковать Харьков в случае отступления Украины с Донбасса - Sky News

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Аналитики предупреждают о возможном наступлении на Харьковщину, если Украина отступит из Донецкой и Луганской областей. Это позволит России избежать длительных боев и продвинуться к границам Харьковской и Днепропетровской областей.

россияне могут атаковать Харьков в случае отступления Украины с Донбасса - Sky News

Россияне могут напасть на Харьков, если Украина отступит из Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет Sky News со ссылкой на Институт изучения войны, сообщает УНН.

Детали

По словам военных аналитиков, из-за открытого ландшафта эти границы трудно оборонять, что даст кремлю возможность легко начать новое вторжение на Харьковщину.

Это позволит России избежать многолетней кровавой битвы за прорыв этого "пояса крепостей", продвинуться на 51 милю и выстроить свои войска на границе Харьковской и Днепропетровской областей

- говорится в статье.

В то же время указывается, что россияне почти наверняка нарушат любое перемирие и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если оно не будет содержать жестких механизмов контроля и гарантий безопасности для Украины.

Напомним

Европейские государства и Украина отвергли план Владимира Путина по прекращению огня. Они выдвинули встречное предложение, которое должно стать основой для будущих переговоров между Трампом и российским диктатором.

Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз: Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию с Макроном09.08.25, 15:21 • 3062 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Донецкая область
Луганская область
Днепропетровская область
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Украина
Харьков