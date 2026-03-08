росія за тиждень атакувала Україну тисячі разів - Зеленський

$43.810.0050.900.00
ukenru
08:41 • 2984 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15 • 5050 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 27654 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 71060 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 39580 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 40712 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 57241 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 60302 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 67961 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45610 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли8 березня, 00:12 • 14826 перегляди
Посольство США в Багдаді атакували радянськими ракетами "Катюша" - Reuters8 березня, 00:49 • 9778 перегляди
Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану8 березня, 01:25 • 7944 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові8 березня, 01:58 • 18081 перегляди
Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в ТегераніVideo8 березня, 02:36 • 6104 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 58168 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 65433 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 94398 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 59975 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 67545 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Дональд Туск
Денис Прокопенко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 20683 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 23476 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 25072 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 26131 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 26194 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка
MIM-104 Patriot

росія за тиждень атакувала Україну тисячі разів - Зеленський

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Ворог застосував 1750 безпілотників та 1530 авіабомб проти цивільної інфраструктури. Зеленський закликав посилити ППО та санкції проти агресора.

росія за тиждень атакувала Україну тисячі разів - Зеленський

За останній тиждень російські війська здійснили тисячі атак по Україні. Проти українців ворог застосував майже 1750 ударних безпілотників, 1530 керованих авіабомб і 39 ракет. Під ударами опинилася цивільна інфраструктура. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами президента Володимира Зеленського, російська армія активно використовує різні види озброєння для атак на українські міста та села.

За останній тиждень росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день

- йдеться у дописі.

Передусім, за його словами, йдеться про ракети для протиповітряної оборони. Саме тому важливими є внески та постачання в межах програми PURL.

І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на росію та її спільників. Усе, що допомагає рф фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Сили ППО збили та придушили 98 ворожих безпілотників у різних регіонах. Зафіксовано попадання двох ракет Іскандер-М та 19 дронів на 11 локаціях.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Іскандер (ОТРК)
Володимир Зеленський
Україна