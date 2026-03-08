росія за тиждень атакувала Україну тисячі разів - Зеленський
Київ • УНН
Ворог застосував 1750 безпілотників та 1530 авіабомб проти цивільної інфраструктури. Зеленський закликав посилити ППО та санкції проти агресора.
За останній тиждень російські війська здійснили тисячі атак по Україні. Проти українців ворог застосував майже 1750 ударних безпілотників, 1530 керованих авіабомб і 39 ракет. Під ударами опинилася цивільна інфраструктура. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами президента Володимира Зеленського, російська армія активно використовує різні види озброєння для атак на українські міста та села.
За останній тиждень росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день
Передусім, за його словами, йдеться про ракети для протиповітряної оборони. Саме тому важливими є внески та постачання в межах програми PURL.
І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на росію та її спільників. Усе, що допомагає рф фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні
Нагадаємо
Сили ППО збили та придушили 98 ворожих безпілотників у різних регіонах. Зафіксовано попадання двох ракет Іскандер-М та 19 дронів на 11 локаціях.