россия за неделю атаковала Украину тысячи раз - Зеленский

За последнюю неделю российские войска совершили тысячи атак по Украине. Против украинцев враг применил почти 1750 ударных беспилотников, 1530 управляемых авиабомб и 39 ракет. Под ударами оказалась гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам президента Владимира Зеленского, российская армия активно использует различные виды вооружения для атак на украинские города и села.

За последнюю неделю россия атаковала нашу страну тысячи раз. Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей. Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей нашим воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше, и нужно на каждый день - говорится в сообщении.

Прежде всего, по его словам, речь идет о ракетах для противовоздушной обороны. Именно поэтому важны взносы и поставки в рамках программы PURL.

И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и дальше усиливать санкции на россию и ее сообщников. Все, что помогает рф финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов. Спасибо всем, кто помогает Украине - говорится в сообщении.

Напомним

Силы ПВО сбили и подавили 98 вражеских беспилотников в разных регионах. Зафиксировано попадание двух ракет Искандер-М и 19 дронов на 11 локациях.