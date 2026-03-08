$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 26605 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 69176 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 38455 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 39895 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 56623 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60076 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 67657 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45572 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 93675 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 31017 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
публикации
Эксклюзивы
россия за неделю атаковала Украину тысячи раз - Зеленский

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Враг применил 1750 беспилотников и 1530 авиабомб против гражданской инфраструктуры. Зеленский призвал усилить ПВО и санкции против агрессора.

россия за неделю атаковала Украину тысячи раз - Зеленский

За последнюю неделю российские войска совершили тысячи атак по Украине. Против украинцев враг применил почти 1750 ударных беспилотников, 1530 управляемых авиабомб и 39 ракет. Под ударами оказалась гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам президента Владимира Зеленского, российская армия активно использует различные виды вооружения для атак на украинские города и села.

За последнюю неделю россия атаковала нашу страну тысячи раз. Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей. Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей нашим воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше, и нужно на каждый день

- говорится в сообщении.

Прежде всего, по его словам, речь идет о ракетах для противовоздушной обороны. Именно поэтому важны взносы и поставки в рамках программы PURL.

И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и дальше усиливать санкции на россию и ее сообщников. Все, что помогает рф финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов. Спасибо всем, кто помогает Украине

- говорится в сообщении.

Напомним

Силы ПВО сбили и подавили 98 вражеских беспилотников в разных регионах. Зафиксировано попадание двух ракет Искандер-М и 19 дронов на 11 локациях.

Алла Киосак

