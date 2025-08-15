росія втричі наростила удари по рятувальникам: липень став рекордним місяцем за атаками

Карета швидкої допомоги, яку росіяни обстріляли в Куп'янську 9 липня

У липні 2025 року кількість атак російських військ на українські служби екстреного реагування зросла утричі, досягнувши 16 випадків. Навмисні "подвійні атаки" по пожежних і медичних авто порушують Женевську конвенцію та можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Про це пише УНН із посиланням на аналітику Sky News.

Деталі

З січня 2024 року в Україні задокументовано щонайменше 82 випадки, коли російські дрони чи артилерія навмисно влучали в автомобілі екстрених служб. Особливо різке зростання відбулося у липні цього року — до 16 атак, що утричі більше, ніж у червні.

Росіяни націлюються на машини швидкої допомоги, щоб підірвати волю українців до боротьби. Вони хочуть переконати українців не ставати медиками, не бути волонтерами, вони хочуть зробити це якомога небезпечнішим - наголосила старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Герінґ.

Росія активно використовує тактику "double tap" — спершу завдає удару по цивільній інфраструктурі, а згодом атакує рятувальників, які прибувають на місце. Відео з камер FPV-дронів демонструють, що ціллю стають чітко марковані пожежні та медичні автомобілі.

Росіяни стежать за нами, і у своїх соціальних мережах попереджають, що ми є для них пріоритетною метою. На нас полюють - заявив голова Херсонської обласної муніципальної служби з надзвичайних ситуацій Максим Курчик.

Наймасштабніші атаки у 2025 році, внаслідок яких постраждали працівники рятувальних служб:

• Нікополь, серпень — артилерійський обстріл влучив у швидку допомогу під час виїзду на попередній удар. Загинув 23-річний рятувальник Данило Хижняк.

• Херсон, липень — серія ударів FPV-дронами по пожежних авто, підтверджена відео російських операторів.

• Дніпро, червень — знищено автомобіль ДСНС під час гасіння пожежі після обстрілу.

• Одещина, травень — удар по кареті швидкої допомоги, що перевозила поранених цивільних.

Важливо зазначити, що такі дії прямо порушують статтю 15 Протоколу I до Женевської конвенції, яка зобов’язує захищати медичний та рятувальний персонал.

Нагадаємо

13 серпня на Херсонщині та Донеччині російські дрони атакували легкові автомобілі та карету швидкої допомоги. Внаслідок атак загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Окрім цього, у липні у Костянтинівці на Донеччині російський БпЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди. Це сталося під час евакуації цивільного населення із небезпечної зони.

Зеленський: з тисячею бомб і до 1400 дронів за тиждень рф затягує війну, а поступки не переконують вбивцю