росія втричі наростила удари по рятувальникам: липень став рекордним місяцем за атаками

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 39277 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 60541 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 53239 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 37316 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 39907 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 52309 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 166601 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88721 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 86724 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75692 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
59%
756мм
Популярнi новини
Cправа топменеджерів "ПриватБанку": розгляд по суті розпочнеться 25 вересня14 серпня, 15:41 • 5870 перегляди
Трамп сподівається досягти припинення бойових дій на саміті з путіним - Рубіо14 серпня, 16:11 • 6426 перегляди
Мінімум конкретики, максимум води та розмивання змістів: у ЦПД розкрили стратегію путіна на зустрічі із Трампом14 серпня, 17:00 • 7524 перегляди
У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді14 серпня, 17:30 • 12620 перегляди
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путінPhoto19:55 • 13287 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 39259 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 60504 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 53216 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 42632 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 49194 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Беньямін Нетаньягу
Хав'єр Мілей
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Крим
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 21284 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 113961 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 66802 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 86389 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 137493 перегляди
Актуальне
Facebook
WhatsApp
Instagram
Дія (сервіс)
SpaceX Starship

росія втричі наростила удари по рятувальникам: липень став рекордним місяцем за атаками

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Кількість атак рф на українські служби екстреного реагування зросла втричі у липні 2025 року, досягнувши 16 випадків. Навмисні "подвійні атаки" по пожежних і медичних авто порушують Женевську конвенцію.

росія втричі наростила удари по рятувальникам: липень став рекордним місяцем за атаками
Карета швидкої допомоги, яку росіяни обстріляли в Куп'янську 9 липня

У липні 2025 року кількість атак російських військ на українські служби екстреного реагування зросла утричі, досягнувши 16 випадків. Навмисні "подвійні атаки" по пожежних і медичних авто порушують Женевську конвенцію та можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Про це пише УНН із посиланням на аналітику Sky News.

Деталі

З січня 2024 року в Україні задокументовано щонайменше 82 випадки, коли російські дрони чи артилерія навмисно влучали в автомобілі екстрених служб. Особливо різке зростання відбулося у липні цього року — до 16 атак, що утричі більше, ніж у червні.

Росіяни націлюються на машини швидкої допомоги, щоб підірвати волю українців до боротьби. Вони хочуть переконати українців не ставати медиками, не бути волонтерами, вони хочуть зробити це якомога небезпечнішим

- наголосила старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Герінґ. 

Росія активно використовує тактику "double tap" — спершу завдає удару по цивільній інфраструктурі, а згодом атакує рятувальників, які прибувають на місце. Відео з камер FPV-дронів демонструють, що ціллю стають чітко марковані пожежні та медичні автомобілі. 

Росіяни стежать за нами, і у своїх соціальних мережах попереджають, що ми є для них пріоритетною метою. На нас полюють

- заявив голова Херсонської обласної муніципальної служби з надзвичайних ситуацій Максим Курчик. 

Наймасштабніші атаки у 2025 році, внаслідок яких постраждали працівники рятувальних служб:

Нікополь, серпень — артилерійський обстріл влучив у швидку допомогу під час виїзду на попередній удар. Загинув 23-річний рятувальник Данило Хижняк.

• Херсон, липень — серія ударів FPV-дронами по пожежних авто, підтверджена відео російських операторів.

• Дніпро, червень — знищено автомобіль ДСНС під час гасіння пожежі після обстрілу.

• Одещина, травень — удар по кареті швидкої допомоги, що перевозила поранених цивільних.

Важливо зазначити, що такі дії прямо порушують статтю 15 Протоколу I до Женевської конвенції, яка зобов’язує захищати медичний та рятувальний персонал.

Нагадаємо

13 серпня на Херсонщині та Донеччині російські дрони атакували легкові автомобілі та карету швидкої допомоги. Внаслідок атак загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Окрім цього, у липні у Костянтинівці на Донеччині російський БпЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди. Це сталося під час евакуації цивільного населення із небезпечної зони.

Зеленський: з тисячею бомб і до 1400 дронів за тиждень рф затягує війну, а поступки не переконують вбивцю11.08.25, 13:47 • 11076 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна
Донецька область
Одеська область
Дніпро (місто)
Україна
Костянтинівка
Херсон