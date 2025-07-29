Четверо рятувальників зазнали поранень внаслідок навмисних ударів ворога - ДСНС
Київ • УНН
Четверо рятувальників ДСНС отримали поранення внаслідок ворожих ударів на Донеччині та Херсонщині. У Костянтинівці БпЛА атакував пожежну команду під час евакуації, а в Херсоні FPV-дрон влучив у вантажівку рятувальників.
російські загарбники продовжують свідомо завдавати удари по рятувальниках, які допомагають людям у небезпечних районах. Сьогодні внаслідок ворожого удару на Донеччині та Херсонщині було поранено чотирьох надзвичайників, пише УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
росіяни свідомо б’ють по рятувальникам: сьогодні через ворожі удари поранені 4 надзвичайників
Повідомляється, що у Костянтинівці на Донеччині російський БпЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди. Це сталося під час евакуації цивільного населення із небезпечної зони.
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Також зазначається, що у Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.
Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя
Доповнення
У селі Новоплатонівка Ізюмського району Харківщини 5 людей загинули та 3 постраждали внаслідок удару рф під час роздачі гуманітарної допомоги. Ворог також обстріляв село Піски-Радьківські, спричинивши пожежі.
Вночі 29 липня російські БПЛА атакували Миколаївщину, спричинивши пожежу на агропідприємстві площею 4000 кв. м. Згоріли складські приміщення, трава та три автомобілі, постраждалих немає.