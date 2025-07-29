На Миколаївщині через атаку рф сталася масштабна пожежа на території агрофірми: показали наслідки

Миколаївську область вночі атакували російські війська дронами, через атаку рф сталася масштабна пожежа на території агропідприємства, повідомили у вівторок у ДСНС України і показали наслідки, пише УНН.

росіяни в ніч проти 29 липня атакували Миколаївщину БпЛА: загорілися складські приміщення і трава на території агропідприємства, площею 4000 кв. м - повідомили в ДСНС.

Вогонь, як вказано, знищив 3 автівки, що знаходилися на території підприємства.

Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито/подавлено п'ять ворожих БпЛА типу "Shahed"/безпілотників інших типів. І додав, що пожежа сталася у Миколаївському районі.

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