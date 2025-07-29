На Миколаївщині через атаку рф сталася масштабна пожежа на території агрофірми: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі 29 липня російські БпЛА атакували Миколаївщину, спричинивши пожежу на агропідприємстві площею 4000 кв. м. Згоріли складські приміщення, трава та три автомобілі, постраждалих немає.
Миколаївську область вночі атакували російські війська дронами, через атаку рф сталася масштабна пожежа на території агропідприємства, повідомили у вівторок у ДСНС України і показали наслідки, пише УНН.
росіяни в ніч проти 29 липня атакували Миколаївщину БпЛА: загорілися складські приміщення і трава на території агропідприємства, площею 4000 кв. м
Вогонь, як вказано, знищив 3 автівки, що знаходилися на території підприємства.
Інформація про постраждалих не надходила.
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито/подавлено п'ять ворожих БпЛА типу "Shahed"/безпілотників інших типів. І додав, що пожежа сталася у Миколаївському районі.
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