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На Николаевщине из-за атаки РФ произошел масштабный пожар на территории агрофирмы: показали последствия

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Ночью 29 июля российские БпЛА атаковали Николаевщину, вызвав пожар на агропредприятии площадью 4000 кв. м. Сгорели складские помещения, трава и три автомобиля, пострадавших нет.

На Николаевщине из-за атаки РФ произошел масштабный пожар на территории агрофирмы: показали последствия

Николаевскую область ночью атаковали российские войска дронами, из-за атаки РФ произошел масштабный пожар на территории агропредприятия, сообщили во вторник в ГСЧС Украины и показали последствия, пишет УНН.

Россияне в ночь на 29 июля атаковали Николаевщину БпЛА: загорелись складские помещения и трава на территории агропредприятия, площадью 4000 кв. м

- сообщили в ГСЧС.

Огонь, как указано, уничтожил 3 автомобиля, находившихся на территории предприятия.

Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 29 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине сбито/подавлено пять вражеских БпЛА типа "Shahed"/беспилотников других типов. И добавил, что пожар произошел в Николаевском районе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Николаевская область
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