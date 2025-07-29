На Николаевщине из-за атаки РФ произошел масштабный пожар на территории агрофирмы: показали последствия

Николаевскую область ночью атаковали российские войска дронами, из-за атаки РФ произошел масштабный пожар на территории агропредприятия, сообщили во вторник в ГСЧС Украины и показали последствия, пишет УНН.

Россияне в ночь на 29 июля атаковали Николаевщину БпЛА: загорелись складские помещения и трава на территории агропредприятия, площадью 4000 кв. м - сообщили в ГСЧС.

Огонь, как указано, уничтожил 3 автомобиля, находившихся на территории предприятия.

Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 29 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине сбито/подавлено пять вражеских БпЛА типа "Shahed"/беспилотников других типов. И добавил, что пожар произошел в Николаевском районе.