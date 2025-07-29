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рф атаковала Украину баллистическими "Искандерами" и 37 дронами: обезврежено 32 беспилотника

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В ночь на 29 июля враг атаковал Украину двумя ракетами «Искандер-М» и 37 ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 32 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.

рф атаковала Украину баллистическими "Искандерами" и 37 дронами: обезврежено 32 беспилотника

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 37 беспилотников, 32 дрона обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 июля враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл. рф, ВОТ Крыма, а также 37-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Каменскому: двое погибших, среди пострадавших беременная женщина29.07.25, 08:11 • 1590 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Tesla
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