рф атаковала Украину баллистическими "Искандерами" и 37 дронами: обезврежено 32 беспилотника

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 37 беспилотников, 32 дрона обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 июля враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл. рф, ВОТ Крыма, а также 37-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

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