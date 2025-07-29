Ракетный удар по Каменскому: двое погибших, среди пострадавших беременная женщина
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Каменскому 29 июля погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них беременная женщина. Повреждены неэксплуатируемое здание и медучреждения, включая роддом.
Два человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское Днепропетровской области ночью 29 июля. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, еще пять человек пострадали.
Две женщины – "тяжелые". Одна из них – беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести
Он добавил, что в результате удара частично разрушено неэксплуатируемое трехэтажное здание.
"Рядом – повреждены медучреждения: роддом и отделение городской больницы", резюмировал руководитель Днепропетровской ОВА.
Напомним
В результате ночной атаки РФ 26 июля погибли три человека, среди них 21-летняя девушка, которая умерла в больнице. Шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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