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Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования

Киев • УНН

 • 4688 просмотра

С 24 февраля 2022 года в Днепре в результате вражеских атак повреждено 13 учреждений здравоохранения, 2 уничтожено. Также пострадали 65 учреждений общего среднего образования и 43 дошкольного.

Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования

С 24 февраля 2022 года из-за вражеских атак со стороны РФ на Днепр повреждено 13 учреждений здравоохранения, 2 учреждения уничтожены без возможности восстановления. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета. 

Детали

По информации департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета, в период с 24.02.2022 в результате вражеских атак со стороны российской федерации на г. Днепр повреждено 13 учреждений здравоохранения (общее количество поврежденных зданий составляет 32 ед.) и 2 учреждения здравоохранения уничтожены без возможности восстановления.

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Также были повреждены учреждения, подчиненные департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета, а именно:

  • 65 учреждений общего среднего образования, 43 учреждения дошкольного образования;
    • 3 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;· 1 инклюзивно-ресурсный центр;
      • 7 коммунальных учреждений культуры (14 зданий);
        • 1 водно-спортивный комбинат.

          По информации администрации Новокодацкого района Днепровского городского совета, комиссией по обследованию поврежденных зданий и сооружений (далее - Комиссия), объектов незавершенного строительства в результате вооруженной агрессии российской федерации, на основании составленных Актов, внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информация относительно поврежденного и разрушенного жилья, а также гражданской и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Новокодацкого района города Днепра общим количеством - 360 зданий, из них:

          • жилые здания - 312;
            • здания учебных заведений - 27;
              • здания больниц и оздоровительных учреждений - 8;
                • административные здания - 13.

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                    По информации администрации Соборного района Днепровского городского совета, общее количество поврежденных зданий – 314, из них:

                  • жилых - 260;
                    • учреждений образования – 27;
                      • медицинских учреждений - 4.

                        По информации администрации Амур-Нижнеднепровского района Днепровского городского совета, Комиссией составлены акты относительно поврежденных и разрушенных объектов недвижимого имущества на территории Амур-Нижнеднепровского района:

                        • дома многоэтажные - 27;
                          • дома усадебного типа (частные) - 106 (из которых 5 разрушены);
                            • здания офисные / промышленные - 37;
                              • здания учебных заведений - 13;
                                • здания больниц и оздоровительных учреждений - 7 (из которых 1 разрушено).

                                  По информации администрации Шевченковского района Днепровского городского совета, внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информация относительно поврежденного и разрушенного жилья, а также гражданской и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Шевченковского района города Днепра общим количеством - 234 зданий, из них повреждено:

                                  • жилых зданий - 179;
                                    • здания учебных заведений - 16;
                                      • здания больниц и оздоровительных учреждений - 7.

                                        По информации Левобережной администрации Днепровского городского совета:

                                        Общее количество поврежденных зданий 306; поврежденных жилых зданий - 232; поврежденных зданий учебных заведений - 30; поврежденных зданий больниц и оздоровительных учреждений - 4.

                                        По информации Центральной администрации Днепровского городского совета:

                                        Общее количество поврежденных зданий - 346, из них: жилых - 265, учреждений образования — 43, медицинских учреждений — 5.

                                        По информации департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета, зафиксированы факты повреждения и уничтожения имущества:

                                        согласно данным ГСЧС повреждено 489 жилых домов (47838 кв. м.), уничтожено 2 жилых дома (963,5 кв. м.).

                                        Проведены первоочередные ремонтно-восстановительные работы 487 домов, в том числе выполнение работ продолжается в 9 домах.

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                                        Анна Мурашко

                                        Анна Мурашко

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                                        Brent Oil
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