Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Киев • УНН
С 24 февраля 2022 года в Днепре в результате вражеских атак повреждено 13 учреждений здравоохранения, 2 уничтожено. Также пострадали 65 учреждений общего среднего образования и 43 дошкольного.
С 24 февраля 2022 года из-за вражеских атак со стороны РФ на Днепр повреждено 13 учреждений здравоохранения, 2 учреждения уничтожены без возможности восстановления. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета.
Детали
По информации департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета, в период с 24.02.2022 в результате вражеских атак со стороны российской федерации на г. Днепр повреждено 13 учреждений здравоохранения (общее количество поврежденных зданий составляет 32 ед.) и 2 учреждения здравоохранения уничтожены без возможности восстановления.
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны09.07.25, 10:10 • 69380 просмотров
Также были повреждены учреждения, подчиненные департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета, а именно:
- 65 учреждений общего среднего образования, 43 учреждения дошкольного образования;
- 3 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;· 1 инклюзивно-ресурсный центр;
- 7 коммунальных учреждений культуры (14 зданий);
- 1 водно-спортивный комбинат.
По информации администрации Новокодацкого района Днепровского городского совета, комиссией по обследованию поврежденных зданий и сооружений (далее - Комиссия), объектов незавершенного строительства в результате вооруженной агрессии российской федерации, на основании составленных Актов, внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информация относительно поврежденного и разрушенного жилья, а также гражданской и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Новокодацкого района города Днепра общим количеством - 360 зданий, из них:
- жилые здания - 312;
- здания учебных заведений - 27;
- здания больниц и оздоровительных учреждений - 8;
- административные здания - 13.
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году08.07.25, 12:02 • 43484 просмотра
По информации администрации Соборного района Днепровского городского совета, общее количество поврежденных зданий – 314, из них:
- жилых - 260;
- учреждений образования – 27;
- медицинских учреждений - 4.
По информации администрации Амур-Нижнеднепровского района Днепровского городского совета, Комиссией составлены акты относительно поврежденных и разрушенных объектов недвижимого имущества на территории Амур-Нижнеднепровского района:
- дома многоэтажные - 27;
- дома усадебного типа (частные) - 106 (из которых 5 разрушены);
- здания офисные / промышленные - 37;
- здания учебных заведений - 13;
- здания больниц и оздоровительных учреждений - 7 (из которых 1 разрушено).
По информации администрации Шевченковского района Днепровского городского совета, внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информация относительно поврежденного и разрушенного жилья, а также гражданской и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Шевченковского района города Днепра общим количеством - 234 зданий, из них повреждено:
- жилых зданий - 179;
- здания учебных заведений - 16;
- здания больниц и оздоровительных учреждений - 7.
По информации Левобережной администрации Днепровского городского совета:
Общее количество поврежденных зданий 306; поврежденных жилых зданий - 232; поврежденных зданий учебных заведений - 30; поврежденных зданий больниц и оздоровительных учреждений - 4.
По информации Центральной администрации Днепровского городского совета:
Общее количество поврежденных зданий - 346, из них: жилых - 265, учреждений образования — 43, медицинских учреждений — 5.
По информации департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета, зафиксированы факты повреждения и уничтожения имущества:
согласно данным ГСЧС повреждено 489 жилых домов (47838 кв. м.), уничтожено 2 жилых дома (963,5 кв. м.).
Проведены первоочередные ремонтно-восстановительные работы 487 домов, в том числе выполнение работ продолжается в 9 домах.
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15.07.25, 08:28 • 35222 просмотра