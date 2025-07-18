Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования

С 24 февраля 2022 года из-за вражеских атак со стороны РФ на Днепр повреждено 13 учреждений здравоохранения, 2 учреждения уничтожены без возможности восстановления. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета.

Детали

По информации департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета, в период с 24.02.2022 в результате вражеских атак со стороны российской федерации на г. Днепр повреждено 13 учреждений здравоохранения (общее количество поврежденных зданий составляет 32 ед.) и 2 учреждения здравоохранения уничтожены без возможности восстановления.

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Также были повреждены учреждения, подчиненные департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета, а именно:

65 учреждений общего среднего образования, 43 учреждения дошкольного образования;

3 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;· 1 инклюзивно-ресурсный центр;

7 коммунальных учреждений культуры (14 зданий);

1 водно-спортивный комбинат.

По информации администрации Новокодацкого района Днепровского городского совета, комиссией по обследованию поврежденных зданий и сооружений (далее - Комиссия), объектов незавершенного строительства в результате вооруженной агрессии российской федерации, на основании составленных Актов, внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информация относительно поврежденного и разрушенного жилья, а также гражданской и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Новокодацкого района города Днепра общим количеством - 360 зданий, из них:

жилые здания - 312;

здания учебных заведений - 27;

здания больниц и оздоровительных учреждений - 8;

административные здания - 13.

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По информации администрации Соборного района Днепровского городского совета, общее количество поврежденных зданий – 314, из них:

жилых - 260;

учреждений образования – 27;

медицинских учреждений - 4.

По информации администрации Амур-Нижнеднепровского района Днепровского городского совета, Комиссией составлены акты относительно поврежденных и разрушенных объектов недвижимого имущества на территории Амур-Нижнеднепровского района:

дома многоэтажные - 27;

дома усадебного типа (частные) - 106 (из которых 5 разрушены);

здания офисные / промышленные - 37;

здания учебных заведений - 13;

здания больниц и оздоровительных учреждений - 7 (из которых 1 разрушено).

По информации администрации Шевченковского района Днепровского городского совета, внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информация относительно поврежденного и разрушенного жилья, а также гражданской и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Шевченковского района города Днепра общим количеством - 234 зданий, из них повреждено:

жилых зданий - 179;

здания учебных заведений - 16;

здания больниц и оздоровительных учреждений - 7.

По информации Левобережной администрации Днепровского городского совета:

Общее количество поврежденных зданий 306; поврежденных жилых зданий - 232; поврежденных зданий учебных заведений - 30; поврежденных зданий больниц и оздоровительных учреждений - 4.

По информации Центральной администрации Днепровского городского совета:

Общее количество поврежденных зданий - 346, из них: жилых - 265, учреждений образования — 43, медицинских учреждений — 5.

По информации департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета, зафиксированы факты повреждения и уничтожения имущества:

согласно данным ГСЧС повреждено 489 жилых домов (47838 кв. м.), уничтожено 2 жилых дома (963,5 кв. м.).

Проведены первоочередные ремонтно-восстановительные работы 487 домов, в том числе выполнение работ продолжается в 9 домах.

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