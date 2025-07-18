Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Київ • УНН
З 24 лютого 2022 року у Дніпрі внаслідок ворожих атак пошкоджено 13 закладів охорони здоров’я, 2 знищено. Також постраждали 65 закладів загальної середньої освіти та 43 дошкільної.
З 24 лютого 2022 року через ворожі атаки з боку рф на Дніпро пошкоджено 13 закладів охорони здоров’я, 2 заклади знищено без можливості відновлення. Про це УНН повідомили у відповідь на запит департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради.
Деталі
За інформацією департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, у період з 24.02.2022 унаслідок ворожих атак з боку російської федерації на м. Дніпро пошкоджено 13 закладів охорони здоров’я (загальна кількість пошкоджених будівель складає 32 од.) та 2 заклади охорони здоров’я знищено без можливості відновлення.
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Також було пошкоджено заклади, підпорядковані департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а саме:
- 65 закладів загальної середньої освіти, 43 заклади дошкільної освіти;
- 3 заклади професійної (професійно-технічної) освіти;· 1 інклюзивно-ресурсний центр;
- 7 комунальних закладів культури (14 будівель);
- 1 водно-спортивний комбінат.
За інформацією адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради, комісією з обстеження пошкоджених будівель і споруд (далі - Комісія), об’єктів незавершеного будівництва унаслідок збройної агресії російської федерації, на підставі складених Актів, внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, інформацію стосовно пошкодженого і зруйнованого житла, а також цивільної та промислової інфраструктури, розташованих на території Новокодацького району міста Дніпра загальною кількістю - 360 будівель, з них:
- житлові будівлі - 312;
- будівлі навчальних закладів - 27;
- будівлі лікарень та оздоровчих за ладів - 8;
- адміністративні будівлі - 13.
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За інформацією адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради, загальна кількість пошкоджених будівель – 314, з них:
- житлових - 260;
- закладів освіти – 27;
- медичних закладів - 4.
За інформацією адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, Комісією складено актів стосовно пошкоджених та зруйнованих обʼєктів нерухомого майна на території Амур-Нижньодніпровського району:
- будинки багатоповерхові - 27;
- будинки садибного типу (приватні) - 106 (з яких 5 зруйновано);
- будівлі офісні / промислові - 37;
- будівлі навчальних закладів - 13;
- будівлі лікарень та оздоровчих закладів - 7( з яких 1 зруйновано).
За інформацією адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради, внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна інформацію стосовно пошкодженого і зруйнованого житла, а також цивільної та промислової інфраструктури, розташованих на території Шевченківського району міста Дніпра загальною кількістю - 234 будівель, з них пошкоджено:
- житлових будівель - 179;
- будівлі навчальних закладів - 16;
- будівлі лікарень та оздоровчих закладів - 7.
За інформацією Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради:
Загальна кількість пошкоджених будівель 306; пошкоджених житлових будівель - 232; пошкоджених будівель навчальних закладів - 30; пошкоджених будівель лікарень та оздоровчих закладів - 4.
За інформацією Центральної адміністрації Дніпровської міської ради:
Загальна кількість пошкоджених будівель - 346, з них: житлових - 265, закладів освіти — 43, медичних закладів — 5.
За інформацією департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, зафіксовано факти пошкодження та знищення майна:
згідно з даними ДСНС пошкоджено 489 житлових будинків (47838 кв. м.), знищено 2 житлових будинки (963,5 кв. м.).
Проведено першочергові ремонтно-відновлювальні роботи 487 будинків, в тому числі виконання робіт триває у 9 будинках.
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