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Нічний удар рф по Дніпру: кількість жертв зросла до трьох

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ загинули троє людей, серед них 21-річна дівчина, яка померла в лікарні. Шестеро осіб постраждали, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У Кам'янському пошкоджено багатоповерхівки та навчальний заклад.

Нічний удар рф по Дніпру: кількість жертв зросла до трьох

Нічний масований удар рф по Дніпру забрав життя вже трьох людей - у лікарні померла 21-річна дівчина, ще шестеро людей постраждали через російську атаку, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. Співчуття рідним. За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходиться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали

- написав Лисак.

Також, з його слів, є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.

Армія рф вдарила по "Епіцентру" на Дніпропетровщині26.07.25, 10:27 • 1620 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Дніпро (місто)
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