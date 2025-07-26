Нічний удар рф по Дніпру: кількість жертв зросла до трьох

Нічний масований удар рф по Дніпру забрав життя вже трьох людей - у лікарні померла 21-річна дівчина, ще шестеро людей постраждали через російську атаку, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. Співчуття рідним. За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходиться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали - написав Лисак.

Також, з його слів, є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.

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