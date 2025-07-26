Ночной удар РФ по Днепру: число жертв возросло до трех

Ночной массированный удар РФ по Днепру унес жизни уже трех человек - в больнице скончалась 21-летняя девушка, еще шесть человек пострадали из-за российской атаки, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В больнице Днепра скончалась 21-летняя пострадавшая из-за ночной массированной атаки. Соболезнования родным. По уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее. Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали - написал Лысак.

Также, по его словам, есть повреждения в Каменском. Там изуродованы многоэтажки и учебное заведение. Всего выбито не менее 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации.

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