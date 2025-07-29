Ракетний удар по Кам'янському: двоє загиблих, серед постраждалих вагітна жінка

Дві людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське на Дніпропетровщині вночі 29 липня. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, ще п'ятеро людей постраждали.

Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості - уточнив Лисак.

Він додав, що внаслідок удару частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася.

"Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні", резюмував керівник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки рф 26 липня загинули троє людей, серед них 21-річна дівчина, яка померла в лікарні. Шестеро осіб постраждали, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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