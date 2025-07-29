рф атакувала Україну балістичними "Іскандерами" і 37 дронами: знешкоджено 32 безпілотники
Київ • УНН
У ніч на 29 липня ворог атакував Україну двома ракетами "Іскандер-М" та 37 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 32 ворожі безпілотники на півночі та сході країни.
росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 37 безпілотників, 32 дрони знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 липня ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської обл. рф, ТОТ Криму, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни
"Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Ракетний удар по Кам'янському: двоє загиблих, серед постраждалих вагітна жінка29.07.25, 08:11 • 1592 перегляди