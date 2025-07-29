рф атакувала Україну балістичними "Іскандерами" і 37 дронами: знешкоджено 32 безпілотники

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 37 безпілотників, 32 дрони знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 липня ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської обл. рф, ТОТ Криму, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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