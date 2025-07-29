Четверо спасателей получили ранения в результате преднамеренных ударов врага - ГСЧС

российские захватчики продолжают сознательно наносить удары по спасателям, которые помогают людям в опасных районах. Сегодня в результате вражеского удара в Донецкой и Херсонской областях были ранены четверо чрезвычайников, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

россияне сознательно бьют по спасателям: сегодня из-за вражеских ударов ранены 4 чрезвычайника - говорится в сообщении ГСЧС.

Сообщается, что в Константиновке Донецкой области российский БпЛА атаковал спасателей местной пожарной команды. Это произошло во время эвакуации гражданского населения из опасной зоны.

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Двое пожарных ранены, также поврежден служебный автомобиль! Спасатели ГСЧС оказали домедицинскую помощь раненым и транспортировали их в больницу - отметили в ГСЧС.

Также отмечается, что в Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены двое спасателей, их транспортировали в больницу.

Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они – последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни - подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

В селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковщины 5 человек погибли и 3 пострадали в результате удара РФ во время раздачи гуманитарной помощи. Враг также обстрелял село Пески-Радьковские, вызвав пожары.

Ночью 29 июля российские БПЛА атаковали Николаевщину, вызвав пожар на агропредприятии площадью 4000 кв. м. Сгорели складские помещения, трава и три автомобиля, пострадавших нет.