Четверо спасателей получили ранения в результате преднамеренных ударов врага - ГСЧС
Киев • УНН
Четверо спасателей ГСЧС получили ранения в результате вражеских ударов в Донецкой и Херсонской областях. В Константиновке БпЛА атаковал пожарную команду во время эвакуации, а в Херсоне FPV-дрон попал в грузовик спасателей.
российские захватчики продолжают сознательно наносить удары по спасателям, которые помогают людям в опасных районах. Сегодня в результате вражеского удара в Донецкой и Херсонской областях были ранены четверо чрезвычайников, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
россияне сознательно бьют по спасателям: сегодня из-за вражеских ударов ранены 4 чрезвычайника
Сообщается, что в Константиновке Донецкой области российский БпЛА атаковал спасателей местной пожарной команды. Это произошло во время эвакуации гражданского населения из опасной зоны.
Внимание, кадры 18+!!!
Двое пожарных ранены, также поврежден служебный автомобиль! Спасатели ГСЧС оказали домедицинскую помощь раненым и транспортировали их в больницу
Также отмечается, что в Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены двое спасателей, их транспортировали в больницу.
Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они – последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни
Дополнение
В селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковщины 5 человек погибли и 3 пострадали в результате удара РФ во время раздачи гуманитарной помощи. Враг также обстрелял село Пески-Радьковские, вызвав пожары.
Ночью 29 июля российские БПЛА атаковали Николаевщину, вызвав пожар на агропредприятии площадью 4000 кв. м. Сгорели складские помещения, трава и три автомобиля, пострадавших нет.